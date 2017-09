Ribaudo (Pd): “Firmata la convenzione, dalla prossima settimana arriva il gastroenterologo all'ospedale di Corleone”

Palermo 1 settembre – “Ci sono voluti quattro mesi di studi, confronti e approfondimenti. Finalmente è stata sottoscritta dal direttore dell’Asp. Dott. Candela e dal direttore del Policlinico Dott. De Nicola la convenzione che consente di attivare il servizio di gastroenterologia all’ospedale di Corleone. Dalla prossima settimana i pazienti ed i degenti non saranno più costretti a spostarsi negli ospedali di Palermo e Partinico per sottoporsi agli esami”. Lo scrive in una nota il deputato siciliano del Pd Franco Ribaudo che in questi mesi si è battuto per raggiungere quest’obiettivo.

“Il mio impegno continua – conclude – per ammodernare il servizio di radiologia-tac già obsoleto. Nuovi servizi ed impianti efficienti garantiranno la fruizione da parte dei cittadini del territorio, precondizioni necessarie per un migliore funzionamento dell’ospedale”.