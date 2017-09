SIAMO GIA’ NELL’ERA DELLA PAZZIA MONDIALE… ?

Anche la persona semplice della strada, priva di particolari culture sociali, osserva da anni, spesso anche a spese della propria pelle, che non è più possibile vivere in un clima di tranquillità, non tanto per il surriscaldamento climatico del pianeta, realtà tragica anche questa verso la quale si fa finta di niente, quanto per il surriscaldamento e fusione dei cervelli, realtà questa che, di questo passo, fa rischiare molto in termini di sopravvivenza.

Putin, pochi minuti fa, ha detto che siamo sull’orlo di un pericoloso conflitto mondiale per il quale - e questo lo aggiungo io nella mia modesta veste di osservatore - da questo conflitto saremmo tutti perdenti anche come ipotetici vincitori - con conseguenze imponderabili tali da non poter nemmeno immaginare come potrebbe essere la rinascita del pianeta che, ormai da decenni, piange e sta pericolosamente cambiando i suoi connotati, vuoi per migrazioni incontrollabili, vuoi per la continua distruzione della terra, ma soprattutto perché i governi, sia democratici che dittatoriali, sembrano ormai impotenti rispetto all’uso della ragione, se è ben vero che, le stesse democrazie, a furia di compromessi finalizzati solo e soltanto a consolidare quel minimo di potere che hanno ottenuto a suon di “spintoni” , non hanno più alcuna forza democratica per governare, mentre le dittature continuano ad avvalersi di un sistema di misura che discrimina il pensiero oggetto di misurazione, pena carcere e soppressione fisica...Ma c’è tanta differenza in termini di governance, atteso che il compromesso di cui facevo cenno prima si sta paurosamente avvicinando fra i due sistemi ormai ossidati al punto, come dice spesso Brunetta, non certo mio amico, da trasformare il sostantivo democrazia in…democratura… ? In fin dei conti, lo dico come forzatura ed assoluta assurdità a costo personale molto elevato, in certi paesi basta non esprimere il proprio pensiero e si vive sicuri e protetti… forse più che nelle nostre democrazie…

Tanto per fare un esempio in chiave mondiale, osserviamo infatti che l’America ha un Presidente, votato sì “democraticamente”, ma dagli atteggiamenti “forti” che non fanno assolutamente pensare alla suddivisione democratica dei poteri, mentre Putin, ex capo del Kgb sembra non aver ancora perso quello smalto lasciatogli in eredità dai suoi predecessori. Non parliamo poi di quel “pazzo” della Corea del Nord, il quale, oltre ad avere una faccia da schiaffi, avrebbe potenzialmente gli strumenti per generare un conflitto mondiale fra Putin e Trump ed entourage politico, circostanza dalla quale il mondo intero non uscirebbe in…buona salute. Compresi la sottostante Corea del Sud, il Giappone e la Cina…

Non sarà che, senza fare del terrorismo mediatico, si sta avverando la profezia del filosofo Rudolf Steiner che diceva (sue testuali parole) “l’uomo forse sarà capace di sconfiggere il cancro a breve, ma non saprà esimersi dalla pazzia collettiva”…?

Non vi pare che siamo già sulla “buona” strada ?