Coppa Italia IBL Quarti di Finale - risultati gare 1-2 settembre

Nessuna novita' per questo articolo

Chiusa la prima metà dei quarti di finale di Coppa Italia IBL. L'UnipolSai Bologna vince due partite a Parma e vede le final four. Novara e Nettuno Baseball City si dividono la posta. Squadre in campo a Bologna a Nettuno dall'8 al 9 settembre per le restanti gare della serie.

ARTICOLO COMPLETO

Risultati quarti di finale gara1 e gara2 (serie al meglio delle 5 partite)

Parma Clima - UnipolSai Bologna 0-10 (8°); 0-2