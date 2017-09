Angelo Laterza, scelto tra l'opposizione, per presiedere la commissione consiliare alla cultura, sport, turismo e spettacolo di Mottola





(N.B.) “Gli sforzi, l’impegno per la collettività, il tempo speso in battaglie combattute a difesa della legalità e dell’equità sociale, la passione politica, alle volte, ripagano e gratificano”. Così, Angelo Laterza, eletto nel Consiglio Comunale, per Mottola Popolare, all’opposizione, ha commentato la sua nomina, avvenuta nel pomeriggio di alcuni giorni fa, a presidente della terza commissione consiliare Cultura, Sport, Turismo e Spettacolo; unica commissione ad avere alla presidenza un consigliere di opposizione.

Le altre tre, infatti, saranno presiedute da consiglieri di maggioranza ovvero del M5S: Luigi Notarnicola alla prima; Mario De Santo alla seconda; Teresa Catucci alla quarta.

“Una nomina – ha commentato Laterza - che mi onora e mi responsabilizza al tempo stesso. Sicuramente, come già annunciato all’indomani della mia elezione a consigliere comunale, continuerò a collaborare con tutte le forze politiche per il bene della collettività. Se i provvedimenti mirano al bene comune, a prescindere dalla loro paternità, bisogna essere favorevoli alla loro approvazione, ammainando le bandiere politiche ed attivandosi perché l’azione amministrativa sia orientata verso gli interessi di tutti e non dei singoli”.

Per Angelo Laterza, messosi in gioco, alle ultime consultazioni amministrative per Mottola Popolare al fianco del candidato sindaco Raffaele Ciquera, “è questo lo spirito che deve animare chi ha scelto di scendere in campo in prima persona, non per interessi personali, ma per contribuire alla crescita del paese”.

Laterza ha, così, voluto ringraziare quanti, dall’opposizione e dalla maggioranza, hanno voluto credere nella sua persona, nella sua integrità morale e nelle sue competenze, affidandogli la presidenza della terza commissione consiliare. Si è, così, dichiarato aperto e disponibile ad ogni forma di collaborazione e contributo, che possa servire anche a migliorare le sue scelte o il suo operato in seno a questa giovane compagine amministrativa.

Del resto, la scelta di Laterza a presidente della commissione, che si occuperà di cultura, sport, turismo e spettacolo non è stata casuale.

Nel 2006, a Roma, infatti, ha fondato l’associazione “Civiltà e Tradizione”, che si è occupata di manifestazioni ed organizzazioni di eventi a scopo benefico, patrocinando, nel 2011, a Mottola, l’evento “Le vie della tradizione – Vecchia Mottola”. Nel 2011, per il suo impegno al servizio del territorio mottolese e nazionale, dal Centro Europeo per il Turismo, in Campidoglio, ha ricevuto il premio “Personalità Europea 2011”, per il settore “Lavoro – Turismo”.

Quanto allo sport, ha sempre militato nell’Asd United Mottola, la locale squadra di calcio, portandola sino ai playoff. Nel 2012 è entrato nel direttivo; poi, ne è diventato il vicepresidente e, a fine 2014, ha assunto la carica di presidente della società sino a qualche settimana fa, quando, per incompatibilità, ha ceduto il testimone a Giancarlo D’Onghia. “La correttezza … prima di tutto”.

