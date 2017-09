Abbiamo inserito il vostro indirizzo di posta elettronica nella nostra mailing list allo scopo di inviarvi le nostre comunicazioni informative. Tutti i destinatari della mail sono in copia nascosta. Gli indirizzi ai quali mandiamo la comunicazione sono selezionati e verificati, ma può succedere che il messaggio pervenga anche a persone non interessate. Potete perciò opporvi, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Dlgs. 196/2003, in tutto o in parte al trattamento di dati personali che vi riguardano, inviando un semplice messaggio all’indirizzo promozione.pubblico@operaroma.it