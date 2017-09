Danze popolari, dal 18 settembre a Giulianova i laboratori della Compagnia dei Merli Bianchi





Dieci lezioni per imparare le tecniche fondamentali della pizzica, tammurriata e tarantella calabrese. Iscrizioni fino al 15.

GIULIANOVA - Al via da lunedì 18 settembre il nuovo ciclo del laboratorio di danze popolari del Sud organizzato dalla Compagnia dei Merli Bianchi di Giulianova in collaborazione con gli Istituti Riuniti Castorani-De Amicis. Il seminario prevede 10 incontri di un’ora e 30 minuti sullo studio delle tecniche fondamentali della pizzica, della tammurriata e della tarantella calabrese. Prima lezione di prova gratuita.

Gli incontri si svolgeranno dalle ore 20.00 negli spazi della scuola materna “De Amicis” a Giulianova Paese (Via De Amicis 4, dietro la sede del Comune) due volte a settimana.

Le iscrizioni sono aperte fino a venerdì 15 settembre. L’età minima per partecipare è 16 anni. Si consiglia di presentarsi al corso in abiti comodi; le donne, preferibilmente, con una gonna lunga (a campana) .

Per informazioni e iscrizioni contattare la direzione artistica al 340.6072621 o info@compagniadeimerlibianchi.it