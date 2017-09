Pessina (FI) e Nissoli (FI) nominano Paola Pace Donati coordinatrice Forza Italia in Messico

(5 settembre 2017) - Ieri, l’on. Fucsia FitzGerald Nissoli (coordinatrice di Forza Italia in Nord e Centro America) si è recata in Messico per incontrare la Comunità italiana di Città del Messico.

“Una Comunità dinamica e composita - ha riferito l’on. Nissoli - che conta anche una giovane e rilevante presenza. Tra le varie persone ho incontrato alcuni esponenti della Comunità italiana tra cui: Antonio Cossu, ex presidente della Camera di Commercio e titolare dell'impresa Italtecno, Patrizio Baroni imprenditore, Fauro Aloi Timeus imprenditore, Edoardo Papini, di Forbes event's, e la signora Paola Pace Donati che, ieri, in accordo con il sen. Vittorio Pessina, coordinatore Forza Italia all'estero, ho nominato coordinatrice di Forza Italia Messico. Alla signora Pace Donati, che e' già stata coordinatrice della PDL nel 2010, faccio i miei più cari auguri di buon lavoro consapevole che le sue capacità contribuiranno a radicare Forza Italia sul territorio di un Paese che è strategico per i rapporti economici e culturali con l'Italia”.





Nella foto: in alto, l’on. Nissoli con la Signora Pace Donati – sotto l’on. Nissoli con alcuni esponenti della Comunità italiana di Città del Messico