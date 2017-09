Il rapporto del Segretario Generale dell'ONU sulla situazione dei diritti umani in Iran

Il Segretario Generale dell'ONU ha trasmesso all'Assemblea Generale il rapporto dell'Inviato Speciale sulla Situazione dei Diritti Umani in Iran, presentato in base alla risoluzione 34/23 del Consiglio per i Diritti Umani.





Nel corso della sua 33 a sessione, il Consiglio per i Diritti Umani ha nominato Asma Jahangir Inviato Speciale sulla Situazione dei Diritti Umani in Iran. Questo rapporto evidenzia le attività svolte dall'Inviato Speciale dalla presentazione del suo primo rapporto al Consiglio (A/HRC/34/65), esamina le questioni attuali e presenta alcuni dei più recenti e pressanti sviluppi nel campo dei diritti umani nel paese.





Vale la pena ricordare che recentemente Maryam Rajavi, la Presidente eletta del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, nel suo discorso in occasione dell'anniversario del massacro del 1988 dei prigionieri politici in Iran, ha dichiarato: “E' essenziale che il Consiglio di Sicurezza dell'ONU presenti questo caso al Tribunale Penale Internazionale per stabilire l'incriminazione dei leaders del regime e dei responsabili di questo massacro. Il modo in cui la comunità internazionale affronterà questo genocidio e questo crimine contro l'umanità, sarà la prova inconfutabile del suo rispetto dei principi sui diritti umani”.





Quello che segue è un estratto di questo rapporto e dei relativi articoli che esaminano le violazioni dei diritti umani, in particolare il massacro dei prigionieri politici del 1988, la maggior parte dei quali erano membri o simpatizzanti del PMOI/MEK. Il titolo di ciascun articolo è stato scelto da noi per chiarire il soggetto di ogni paragrafo e non fa parte del rapporto principale.





I colpevoli: