The Big Draw Italia – il festival del disegno a cura di FABRIANO parte da Milano

con Pat Carra, Chiara Carrer, Anusc Castiglioni, James Clough, Dario Cestaro, Jim Le Fevre, Giulia Orecchia, Alessandro Sanna e Arianna Vairo

16 -17 settembre 2017, Giardini Indro Montanelli



Parte da Milano la seconda edizione di The Big Draw, il festival internazionale del disegno a cura di Fabriano. Per sabato 16 e domenica 17 settembre è in programma una maratona di due giorni durante i quali si alternano workshop e incontri totalmente gratuiti con artisti e illustratori negli spazi dei Giardini Indro Montanelli. Tutti sono invitati: grandi e piccoli, appassionati e professionisti, per sperimentare, disegnare e divertirsi, liberando la creatività.



I laboratori creativi sono disponibili a ciclo continuo durante le due giornate. Si può provare il disegno sull'acqua con l'antica arte del Suminagashi, il percorso sensoriale all'interno del parco, la creazione dei colori della natura, l’acquerello botanico a cura della Scuola Superiore d’Arte Applicata del Castello Sforzesco oppure realizzare la propria spilletta, partecipare al maxi disegno sul muro dei colori, fino a sperimentare il movimento delle immagini con lo zootropio.



A cadenza oraria e con possibilità di prenotazione durante il festival, il programma prevede Atelier d’Artista con Pat Carra, Chiara Carrer, Anusc Castiglioni, James Clough, Dario Cestaro, Jim Le Fevre, Giulia Orecchia, Alessandro Sanna e Arianna Vairo che coinvolgono i partecipanti in lezioni e dimostrazioni dal vivo.



Novità di questa seconda edizione di The Big Draw Italia è la Stra-disegno: una grande corsa attraverso il parco alla ricerca di oggetti da raffigurare prevista per la domenica mattina.

Anche la boutique Fabriano di Milano di via Ponte Vetero partecipa alla grande kermesse insieme a Laura Toffaletti, maestra calligrafa che introduce al mondo della calligrafia.



The Big Draw ha ricevuto il Patrocinio del Comune di Milano e della Città metropolitana di Milano e tutte le attività sono condivise e sostenute da una campagna virtuale attraverso gli account dei social network @cartafabriano @F4AlbumFabriano @fabriano1264, grazie agli hashtag #TheBigDraw #BigDrawFabriano #TheBigDrawisAllAround.



Scarica COMUNICATO STAMPA con PROGRAMMA COMPLETO The Big Draw è un ente di beneficenza, fondato nel 2000 in Inghilterra, che promuove una campagna internazionale a sostegno del linguaggio universale del disegno come strumento di apprendimento, come forma di espressione e di invenzione. Un grande festival con migliaia di attività pensate per coinvolgere sia chi ama disegnare sia chi è convinto di non saperlo fare. Fabriano, che da sempre crede nell’importanza del disegno in tutte le sue forme, partecipa attivamente a questo progetto e si è impegnato perché anche l’Italia potesse farne parte sostenendo e promuovendo l’edizione italiana del festival. per informazioni e materiale fotografico

ruski duski . adicorbetta

press@ruskiduski.org

t. +39 02 89053149

facebook:twitter:instagram ruski duski

www.adicorbetta.org