NovaraJazz consiglia: a Lubiana gli stati generali del jazz europeo

La European Jazz Conference è il più importante ritrovo annuale degli operatori del settore del jazz e di altre musiche creative in Europa. La European Jazz Conference 2017 (EJC2017) si svolgerà dal 21 al 24 settembre e sarà organizzata da Europe Jazz Network (EJN) e Cankarjev dom (CD), organizzatore anche del Festival Jazz di Lubiana, con il supporto del Ministero della Cultura Sloveno, della città di Lubiana e del programma “Europa Creativa” dell’Unione Europea.



Il tema scelto per la Conferenza del 2017 è “WHAT IF….” e vuole essere un invito per gli operatori del settore della musica a confrontarsi con alcune delle grandi sfide delle società contemporanee: la crescita di razzismo, xenofobia, paura della diversità e il ri-emergere di forti nazionalismi e campanilismi in varie parti d’Europa e del mondo. Gli operatori culturali hanno un ruolo centrale nel contrastare queste tendenze: hanno un pubblico, una comunità con cui dialogano, possono sperimentare ed essere all’avanguardia nella produzione e diffusione di nuove idee. La Conferenza di quest’anno vuole esplorare le maniere in cui la musica e la creatività possono diventare strumenti per concepire nuove soluzioni a queste problematiche (per una presentazione più estesa del tema si può consultare il testo, in inglese: http://www.europejazz.net/press-release/what-if).



Durante la conferenza di alterneranno discorsi programmatici, dibattiti, laboratori e momenti di networking per operatori della musica, visite culturali e nelle serate un festival con il meglio del nuovo jazz del paese ospitante, quest’anno la Slovenia.



I principali relatori della Conferenza di quest’anno saranno tre importanti musicisti internazionali: il compositore e suonatore di oud libanese Rabih Abou-Khalil, la cantautrice del Mali, vincitrice di numerosi premi, Rokia Traoré e il pianista serbo Bojan Z, icona del jazz balcanico. I tre relatori presenteranno i loro punti di vista sul tema della Conferenza e la loro esperienza di artisti che durante la loro carriera hanno vissuto in diversi paesi e attraversato molti confini, integrando influenze diverse e creando uno stile unico.



Per maggiori informazioni (in inglese): http://www.europejazz.net/project/european-jazz-conference Il programma dell’EJC2017 (in inglese) è disponibile su: http://issuu.com/europejazznetwork/docs/ejc2017_booklet