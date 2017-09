Partigiani della Scuola Pubblica

Il 7 settembre 2017 alle 17:00 presso la Sala Concerti del Comune di Catanzaro, Bianca Laura Granato per conto del Comitato “Per la Scuola della Repubblica “ Catanzaro e Provincia assieme ai Partigiani della Scuola Pubblica presenterà la LIP Scuola e la proposta costituzionale di riforma dell’art. 81. Interverranno le docenti Daniela Costabile, Rosella Cerra e Gianfranca Bevilacqua per ampliare la discussione su altre iniziative portate avanti dai vari comitati sul fronte della lotta alla legge 107/2015 detta “buona scuola” e alle deleghe, nonché sui nidi d’infanzia. Questa iniziativa nasce in concomitanza con la presentazione in Corte di Cassazione del testo della Lip prevista per l’8 settembre p.v. per raccogliere adesioni alla conseguente raccolta firme che avverrà a partire da Gennaio 2018. 50.000 in tutta Italia le firme necessarie per depositare la legge in Parlamento, in attesa che venga discussa. La Lip scuola era già stata depositata in Senato nel 2006, mai discussa . Questa versione aggiornata è stata licenziata il 22 gennaio 2017 ed è frutto di una mediazione tra le proposte dei vari comitati Lip sparsi per tutta Italia . Sì tratta di una legge quadro per un modello di scuola statale fedele al dettato costituzionale: laica, inclusiva, democratica, efficace e plurale.