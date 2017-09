A Corropoli, il 14 Settembre il seminario informativo "Un diamante è per sempre: un investimento!"

La gioielleria “Lo Scrigno dei Desideri” di Corropoli, in collaborazione con Confcommercio Teramo, organizza giovedì 14 settembre dalle ore 19 presso il ristorante “La Locanda della Tradizione Abruzzese” di Corropoli un evento seminario sul mondo del Diamante.“Un diamante è per sempre: un investimento”L’evento, primo in Abruzzo nel suo genere, si articolerà in tre momenti ben distinti: un seminario informativo di approfondimento, l’esposizione di diamanti e monili di alta gioielleria ed un aperitivo di ringraziamento.Il tutto nasce grazie alla collaborazione con LEWEL DIAMONDS, società con sede a Milano, Lugano ed Anversa, operante e autorizzata presso la Borsa del Diamante di Anversa e tra i relatori dell'evento.L'obiettivo del seminario è di approfondire la tematica dei diamanti, finora considerati solo come beni di lusso, intesi ora anche come “bene rifugio” per la salvaguardia e la diversificazione del proprio patrimonio.Una nuova forma di investimento non soggetta alla vulnerabilità dei mercati: proprio grazie a questo fattore i diamanti acquisiscono una rivalutazione media annua che può variare dall’8 al 12%.Inoltre, il seminario sarà l'occasione per ribadire che il diamante non è un prodotto finanziario, motivo per cui non segue l’andamento dei mercati azionari, viene quotato in dollari americani e i “listini” ufficiali riservati agli addetti ai lavori sono il codice RAPAPORT e il codice RAPNET, universali in tutto il mondo.Maggiore attenzione è posta sui diamanti certificati solo ed esclusivamente dai tre istituti gemmologici internazionali per eccellenza, IGI, GIA, HRD, riconosciuti e con sedi in tutto il mondo, grazie ai quali c’è assoluta certezza che le caratteristiche del diamante siano quelle riportate sui certificati da loro emessi.Partner dell'evento saranno la “Scuderia Ferrari Villa Rosa” e L&L Comunicazione.Per assolvere a tutte le misure di sicurezza, l'ingresso all'evento gratuito, è consentito solo previa prenotazione ai numeri 0861/808079 – 388 8955825 - 3273422175www.fourdiamonds.ithttps://www.facebook.com/GioielleriaLoScrignoDeiDesideri/