Laurea in psicopedagogia --- conseguita presso L’Università degli Studi di Torino con tesi: “L’autismo infantile nella Prospettiva teorica di Frances Tustin” Laurea in scultura --- conseguita presso Accademia Albertina di Belle Arti di Torino con tesi “ Donne e scultura” dal 1997 si è occupata di progetti educativi nelle scuole di primo grado inerenti metodi di conoscenza e decodificazione del processo di comunicazione artistica attraverso il colore e la musica e con gruppo di lavoro per realizzazioni di sculture lignee diretto dalla scultore Luigi Nervo. dal 2001 --- docente di storia dell’arte- storia e filosofia presso Istituti statali di secondo grado di Torino e ricercatrice indipendente di storia dell’arte. Scultrice per passione.