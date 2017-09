Tom Tomorrow: Il giornalismo a fumetti made in USA arriva in Senato

Il fumetto di impegno sociale costruito con le regole del buon giornalismo può essere un antidoto alla disinformazione e alle fake news? Qual è il ruolo della "nona arte" applicata alla cronaca per costruire le basi culturali di una agenda politica razionale e informata, non costretta a inseguire il vento dei social network e le onde dei populismi?

Ce ne parla il fumettista Dan Perkins, in arte Tom Tomorrow, premio Herblock di editorial cartooning 2013 e nomination al premio Pulitzer 2015, che sarà ospite in Senato giovedì 20 settembre alle ore 12 presso la sala Nassiriya di Palazzo Madama su iniziativa della senatrice Laura Bignami (gruppo misto, componente MX) in collaborazione con l’associazione culturale Altrinformazione, che sarà presente all’incontro con il fumettista Alessio Spataro.

L’INCONTRO IN SENATO

Il numero di posti per l’incontro in Senato è limitato: per partecipare all’incontro basta prenotarsi in anticipo scrivendo a info@mamma.am o compilando il modulo online su http://url.mamma.am/tomsenato

L’INCONTRO IN LIBRERIA

Giovedì 19 settembre alle ore 19 Tom Tomorrow, Alessio Spataro e lo scrittore esperto di fumetti Francesco Pacifico presenteranno presso la libreria Giufà di Roma (Via degli Aurunci 38) il volume “Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce” ( www.mamma.am/tomtomorrow ) una antologia di editoriali a fumetti con prefazione di Michael Moore e introduzione di Eddie Vedder (Pearl Jam), realizzata dall’associazione culturale Altrinformazione come pubblicazione di microeditoria in crowdfunding.

IL LIBRO

“Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce” è una raccolta dei migliori editoriali a fumetti di Tom Tomorrow, pubblicati con cadenza settimanale su 80 quotidiani statunitensi, e su testate come New York Times, New Yorker, The Nation, Esquire, The Economist, e in Italia dal mensile “Linus”. Gli "editorial cartoons" di Tom Tomorrow ci guidano attraverso le nevrosi della politica statunitense, trattando con la leggerezza del fumetto temi molto seri come guerre, politiche presidenziali, manipolazioni mediatiche, turbocapitalismo, diritti civili, controllo delle armi e fanatismo religioso.

Una galleria di tavole tratte da "Il Pazzo Mondo a Stelle e Strisce" è disponibile su www.mamma.am/tomtomorrow

COMICS JOURNALISM MADE IN USA A CONVERSANO, TRANI, FERRARA

In occasione del tour italiano di presentazione del libro, Tom Tomorrow sarà presente in Italia dal 14 al 30 settembre, per partecipare ai festival “ Lector In Fabula ” (Conversano 14-17 settembre), “ I Dialoghi di Trani ” (Trani 21-24 settembre), “ Festival di Internazionale ” (Ferrara 29 settembre - 1 ottobre).

LABORATORIO DI GIORNALISMO A FUMETTI

Dal 29 settembre al primo ottobre, nell’ambito del “Festival di Internazionale” Tom Tomorrow realizzerà a Ferrara con il supporto di Carlo Gubitosa un workshop di giornalismo a fumetti rivolto a giovani giornalisti, scrittori, fumettisti e illustratori che vogliono approfondire le tecniche e le potenzialità di questo nuovo genere del giornalismo.

CALENDARIO INCONTRI

Il calendario dettagliato degli incontri con Tom Tomorrow è disponibile online su http://url.mamma.am/ttcalendar e sui siti dei relativi festival.

Per interviste, contatti e informazioni:

Carlo Gubitosa

Associazione Culturale Altrinformazione

www.mamma.am

info@mamma.am

Sen. Laura Bignami

Gruppo Misto - Movimento X

laura.bignami@senato.it

Libreria Giufà

www.libreriagiufa.it

eventi@libreriagiufa.it