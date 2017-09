L’ on. Nissoli in visita al Consolato italiano di Houston

(8 settembre 2017) - L’on. Fucsia Fitzgerald Nissoli ( coordinatrice Forza Italia in Nord e Centro America), ieri, ha fatto visita al Consolato Generale italiano di Houston dove è stata ricevuta dal Console Generale, Elena Sgarbi.

Incontrando i Contrattisti e i dipendenti del Consolato la deputata ha potuto personalmente constatare il “livello di professionalità che il nostro Consolato offre ai residenti italiani, infatti – dice Nissoli - durante l’emergenza Uragano il Consolato ha contattato, tramite telefono, ogni famiglia italiana residente sul territorio e le 40 famiglie che sono state colpite, in un modo o in un altro, dalla furia di Harvey stanno tutte bene di salute”.

Oggi il Consolato può contare sul rinforzo portato dall’arrivo di due nuovi contrattisti.