Turismo all’aria aperta in netta crescita. Aperto il Salone del Camper a Parma

54,3 milioni di notti, 2,9 miliardi di Euro e 8,4 milioni di turisti. Sono questi i numeri di tutto rispetto fatti segnare, lo scorso anno, dal settore delle vacanze all’aria aperta, camperisti in testa.

E sabato 9 si è aperta l’annuale edizione del Salone del Camper alla Fiera di Parma dove sono attesi 130 mila camperisti e campeggiatori vari (tende e roulotte) aspiranti a diventare camperisti.

Dai dati dell’Osservatorio 2017 sul Turismo in Libertà, le destinazioni più scelte sono state il Veneto (32%), con le province di Verona e Venezia, il Trentino AA (12%), Lombardia (11,4%), Toscana (10,5%) ed Emilia R. (7,1).

Nel complesso 54,3 milioni di notti che hanno generato per il Bel Paese un fatturato di circa 2,9 miliardi di Euro.

Una passione che contagia italiani e stranieri: dall’estero sono arrivati in 4,3 milioni, provenienti principalmente da Germania, Olanda, Francia e Austria (per 26,7 milioni di notti), mentre sono stati 4,1 milioni gli italiani che hanno viaggiato in patria (per 27,6 milioni di notti) spendendo 1,5 miliardi di Euro.

Un popolo soddisfatto quello degli stranieri in libertà: quasi un terzo degli stranieri è stato in Italia almeno dieci volte. Nel complesso è attirato dalla qualità della risorse naturali e storico-artistiche e dalla qualità della cucina e della ristorazione.

Poichè la gastronomia è tra le attrattive per i turisti che scelgono l’Italia, la conferenza inaugurale che ha aperto l’ottava edizione del Salone del Camper è stata appunto dedicata a “Camper Gourmet, il Turismo in Libertà e le eccellenze DOP e IGP”.

Il salone del Camper, che resterà aperto fino a domenica 17 settembre, è organizzato da Fiere di Parma e APC - Associazione Produttori Caravan e Camper: 120 mila metri quadrati complessivi che ospiteranno l’eccellenza della produzione italiana e internazionale, mezzi contemporanei, con alti contenuti di design, tecnologicamente evoluti ma alla portata praticamente di tutti gli appassionati. Grazie infatti a nuovi modelli entry level e a finanziamenti personalizzati a tasso zero in molti potranno uscire dal salone con un camper nuovo.

D’altra parte, sono ben 700 i mezzi proposti e tante le novità.

Fra le tante interessanti novità, grande curiosità suscita il Multivan Bulli 70 di Volkswagen, che richiama il mitico Bulli icona del Flower Power, che quest’anno compie 70 anni (nella foto un’immagine del mitico Westfalia).

Novità assoluta del format 2017, invece, l’area dedicata alla tenda. Modelli per la famiglia e per gli sportivi che saranno in esposizione a fianco dei carrelli da tenda.

Nel 2016 gli autocaravan fabbricati in Italia sono aumentati rispetto all’anno precedente del 22% (in tutto 15.150) con 4.250 nuove immatricolazioni (+13,7% rispetto al 2015), per un settore che impiega oltre 5.500 persone e genera un fatturato annuo di 750 milioni, confermando il nostro paese tra i migliori produttori europei. Il 77% della produzione italiana finisce all’estero, con 13mila mezzi esportati nel 2016.

E il 2017 non sembra essere da meno, dato che nel primo semestre le vendite di autocaravan nuovi sono in aumento (+14,5% vs primo trimestre 2016) registrando una crescita percentuale perfettamente allineata con gli incrementi dei principali Paesi europei

“Come possiamo vedere qui a Parma - conclude Simone Niccolai, Presidente di APC-Associazione Produttori Caravan e Camper - il Turismo in Libertà si sta affermando come forza trainante della nostra economia: il 2016 è stato l’anno della conferma e della definitiva ripartenza di tutto il nostro comparto, che anche nei primi 6 mesi del 2017 continua a crescere a doppia cifra (14,5% rispetto al I semestre 2016)”.

An.Bi.