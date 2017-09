Baseball - Italia sconfitta dall'Olanda, si classifica nona al Mondiale U18

Gli azzurri, alla seconda partita consecutiva, e terza del torneo, persa di 1 punto, chiudono il Consolation Round con 2 vittorie e 3 sconfitte, a pari merito con Messico e Nicaragua.

Il sistema di spareggio adottato dalla WBSC, basato sul Team Quality Balance (TQB) assegna all’Italia la nona piazza, seguita dal Nicaragua, decimo, e dal Messico, undicesimo. Ultimo della competizione, il Sud Africa, mentre a chiudere imbattuta il Consolation Round e ad aggiudicarsi la settima piazza è Cina Taipei.

Nel Super Round, la netta vittoria degli Stati Uniti sull’Australia (9-0), e i successi della Corea sul Giappone (6-4) e del Canada su Cuba (4-2) hanno decretato la finale per il bronzo, in programma domenica 10 settembre alle 12:00 (18:00 italiane), fra Canada e Giappone e quella per l’oro, alle 17:00 (23:00) fra USA e Corea entrambe visibili in diretta streaming sul sito della WBSC. Australia già definitivamente quinta, Cuba sesta.

TABELLINO

CLASSIFICHE

CALENDARIO E RISULTATI