De Martini (FI Usa) e Paparella (FI Canada): Sostegno all’appello dell’on. Nissoli agli italo canadesi ad unirsi agli italoamericani in difesa del Columbus Day

(8 settembre 2017) - “Riprendendo le parole dell’on. Nissoli apparse in una nota stampa di oggi dove si afferma: “L’unione fa la forza!”, invitando anche gli italocanadesi ad unirsi agli italiani in Usa nella salvaguardia del Columbus Day, riteniamo di dover intervenire in merito e rafforzare l’appello dell’on. Nissoli”.

E’ quanto dichiarano i coordinatori di Forza Italia in Usa e in Canada, Susy De Martini e Pasquale Paparella, facendo seguito alle polemiche sul Columbus Day in Usa.