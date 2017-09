Truffe online. Falsi bonici. L’allerta su Comissariato di PS On Line della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: non rispondete alle allettanti provocazioni di fantomatici accrediti di somme

Nella quotidiana attività dello “ Sportello dei Diritti ” di segnalazione anche sulle truffe online cui ogni giorno rischiamo di essere sottoposti attraverso i nostri contatti e account, informiamo che in data odierna è stata pubblicato dalla Polizia di Stato tramite un post pubblicato su “ Commissariato di PS On Line – Italia ” l’invito a prestare attenzione ad uno dei messaggi che può pervenire sulle nostre caselle di posta elettronica. Questo il testo dell’allerta della Polizia Postale: “FINTO BONIFICO. Questo che vi mostriamo è il documento attestante un finto bonifico a vostro favore da parte di un acquirente straniero. Ben confezionato e bello nella grafica ma sempre falso. Cautela nella navigazione che l’inganno è dietro l’angolo”. Il modo migliore per difendersi, rileva Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ” è quello di non rispondere mai a questi messaggi palesemente strani e quindi di non cliccare sui link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati bancari o sensibili. Il problema che molte imprese e professionisti che attendono bonifici anche dall’estero spesso, a causa della mole delle proprie operazioni e attività bancarie, possono cascarci. Bisogna, quindi, solo prestare più attenzione e accertarsi sempre della provenienza del messaggio. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

Lecce, 7 settembre 2017