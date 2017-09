Roma/ Elezioni Regionali in Sicilia/ Domani martedì 12 settembre conferenza stampa di Sgarbi e Morgan a Palermo

Mercoledì 13 a Milano la presentazione del libro-manifesto

con l'economista Giulio Tremonti

ROMA - Domani martedì 12 settembre Vittorio Sgarbi, fondatore del movimento «Rinascimento» e candidato alla Presidenza della Regione Siciliana con il sostegno del «Mir», i «Moderati in rivoluzione» dell'imprenditore Giampiero Samorì, sarà a Palermo assieme al musicista Marco Castoldi, in arte Morgan (indicato da Sgarbi tra gli assessori insieme a Bruno Contrada e Mario Mori) per una conferenza stampa in programma alle 12,30 nella sede dell'associazione Palab, in via Fondaco a Palazzo Reale 5 (vicino la sede della Questura). Con loro anche l'avvocato Gerardo Meridio, coordinatore nazionale del «Mir».

Sgarbi farà il punto sulle alleanze e illustrerà il programma elettorale.

Mercoledì 13 settembre invece, alle 18,00, a Milano, nella Sala Buzzati della «Fondazione Corriere della Sera», in via Balzan 3, Sgarbi presenterà il libro «Rinascimento - Con la cultura (non) si mangia» (Baldini & Castoldi ) scritto a quattro mani con l'economista Giulio Tremonti, e che costituisce una sorta di "manifesto" del movimento politico.