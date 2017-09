SOS VILLAGGI DEI BAMBINI A SOSTEGNO DELLE POPOLAZIONI DI HAITI E REPUBBLICA DOMINICANA COLPITE DALL’URAGANO IRMA

SOS Villaggi dei Bambini è attivo nelle zone di Haiti e Repubblica Dominicana, colpite in questi giorni dal passaggio dell’uragano Irma, mettendo a disposizione cibo, acqua e rifugi temporanei per accogliere chiunque ne abbia bisogno. I Villaggi SOS e i bambini ospitati sono al sicuro e la situazione è sotto controllo.

L’uragano Irma continua la sua corsa e, dopo aver provocato ingenti danni ad Antille, Isole Vergini e Porto Rico, si è abbattuto su Haiti e Repubblica Dominicana. I danni riscontrati nei due Paesi sembrano gravi ma contenuti: le stime attuali parlano di un disperso e due feriti, mentre sono diversi i villaggi allagati, con migliaia di persone rimaste senza una casa. Fino ad ora l’uragano, considerato il più potente dopo Katrina che nel 2015 distrusse New Orleans, ha colpito oltre 74mila persone, tra cui 20mila bambini, e il 90% delle case sono distrutte.

SOS Villaggi dei Bambini, presente con i suoi Villaggi SOS sia ad Haiti che in Repubblica Dominicana, è riuscito a limitare i danni grazie a misure di sicurezza preventive, provvedendo a mettere in sicurezza le proprie strutture e disponendo scorte di cibo e beni di prima necessità. Al momento tutti i bambini accolti nei Villaggi SOS sono al sicuro e la situazione è sotto controllo. Inoltre, nella città di Cap-Haïtien, l’Organizzazione ha messo a disposizione cibo, acqua e un rifugio temporaneo per accogliere chiunque ne abbia bisogno.

Haiti non si è ancora del tutto ripresa dall’uragano Matthew, che ha colpito l’isola lo scorso anno togliendo la vita ad oltre 1.000 persone, distruggendo le abitazioni e lasciando migliaia di famiglie senza un posto dove stare. SOS Villaggi dei Bambini è parte della comunità Haitiana dal 1978 e, durante l’uragano del 2016 e il terremoto del 2010, ha aiutato migliaia di bambini e famiglie fornendo loro un riparo, accesso ad acqua pulita, ad alimenti e a kit di igiene.

In previsione dell’arrivo dell’uragano in Florida, SOS Villaggi dei Bambini ha provveduto ad evacuare il Villaggio SOS di Broward County, secondo le indicazioni delle autorità locali.

