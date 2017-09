Sicilia/Elezioni Regionali, Sgarbi: «La lista "Concorso esterno" una mia provocazione senza alcun riferimento alle vicende di Cuffaro»

PALERMO - Vittorio Sgarbi interviene sulle polemiche suscitate stamane da una sua battuta durante la conferenza stampa di presentazione della candidatura alla Presidenza della Regione, sostenuto del «Mir», i «Moderati in rivoluzione» di Giampiero Samorì.

«Avere accostato una mia provocazione sulla proposta di una provocatoria lista "Concorso esterno a grandi idee liberali e democratiche" alla vicenda di Cuffaro – chiarisce Sgarbi - oltre a essere una interpretazione falsa, è una vigliacca intimidazione mafiosa. Come era evidente ai presenti, non vi era alcun riferimento alle vicende politiche e giudiziarie di Cuffaro. Era solo una battuta, un gioco di parole, e non comprendo perché sia stata collegata a Cuffaro. È stata davvero una gratuita vigliaccata»