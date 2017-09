SCUOLA MORRA (M5S): "LA SCUOLA SIA AL PASSO CON I TEMPI, I RAGAZZI IMPARINO LA GRAMMATICA DI INTERNET"

"Auguro a tutti gli studenti ed al personale della scuola un buon anno scolastico. Faccio questo augurio da docente impegnato nelle istituzioni per una scuola migliore. Una scuola al passo con i tempi. Credo infatti che nel 2017, con un mondo dell'informazione totalmente cambiato grazie ad Internet, ci sia la necessità di insegnare ai ragazzi come sfruttare in modo positivo questa grande opportunità offerta dalla rete: una grammatica di Internet". Lo scrive in un post su Facebook il senatore del M5s Nicola Morra.

"È nelle scuole che deve partire, a mio avviso, l'educazione alla verifica delle fonti, alla capacità di costruirsi una propria opinione ricercando tutte le informazioni disponibili, quando osserviamo un evento o leggiamo una notizia.

È così, e non con la censura della rete, che dovremmo combattere le notizie false (fake news)".

"Proprio di questo, del ruolo dell'educazione nella lotta alle notizie false, parleremo domani a Roma in piazza Capranica 72 presso la sala ISMA al convegno dal titolo: "Ricerca della verità, fra social media e strumenti educativi"