Vomero: marciapiedi occupati da motocicli

“ Penalizzate soprattutto le persone diversamente abili“

“ Oramai per passeggiare sui marciapiedi delle strade del Vomero, bisogna essere un esperto slalomista – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Tra buche onnipresenti, occupazioni abusive, anche di commercianti a posto fisso, e motocicli perennemente parcheggiati, i marciapiedi del quartiere collinare possono essere definiti in tutti i modi tranne che “marcia piedi”. La situazione peggiora di giorno in giorno anche per la mancanza dei necessari controlli “.

“ Tante le strade interessate dal fenomeno dal momento che la situazione è diffusa un poco dappertutto. Eppure di recente l’amministrazione comunale ha fatto disegnare diverse rastrelliere sulle carreggiate, con spazi di sosta destinati esclusivamente ai ciclomotori - prosegue Capodanno -. In verità c’è un atteggiamento diffuso d’indisciplina e di arroganza da parte di molti guidatori delle due ruote, visto che si utilizzano carreggiate e marciapiedi in maniera indiscriminata “.

“ A subire le conseguenze di questo fenomeno sono in particolare le persone diversamente abili, con problemi di deambulazione, che con le carrozzine sono costretti, a loro rischio e pericolo, a camminare lungo le carreggiate visto che i marciapiedi risultano ingombrati e, dunque, per loro impercorribili – puntualizza Capodanno -. Un fatto di una gravità inaudita che la dice lunga sulla mancanza di cultura e di rispetto per i problemi delle persone svantaggiate “.

“ A questo punto – propone Capodanno – per risolvere il problema e combattere gli abusi, occorre istituire apposite squadre anche con gruppi interforze di vigili urbani, poliziotti, carabinieri e guardie di finanza, dedicate esclusivamente alla lotta contro le occupazioni abusive dei marciapiedi, anche, e non solo, per la sosta dei motorini. Inoltre sarebbe opportuno incrementare le sanzioni, istituendo pure le ganasce per bloccare i motocicli, così come si fa per le autovetture in sosta vietata. Purtroppo bisogna prendere atto che, allo stato, l'unico deterrente è costituito dall’inasprimento delle pene dal momento che poco o nulla si riesce a fare sul piano della prevenzione. Si potrebbe anche pensare a togliere punti dalle patenti dei motociclisti indisciplinati “.