CNN Style lancia CNN Style Italy: un documentario dedicato all’eredità italiana nell’arte e nella moda

Un viaggio in tre tappe tra Venezia e Palermo per celebrare il design, l’arte e la moda attraverso le parole dell’artista cinese Ai Weiwei,

dell’attore britannico Jeremy Irons e degli stilisti Domenico Dolce e Stefano Gabbana

CNN Style - la piattaforma online di CNN dedicata alla moda, al design, all’arte, all’automobilismo e al lusso - continua il suo viaggio nel Made in Italy con un documentario esclusivo dedicato a Venezia e Palermo, due città che hanno influenzato l’arte e la moda a livello internazionale.

La nuova serie, da oggi online su cnn.com e on air sul canale televisivo, esplora il patrimonio culturale italiano attraverso le interviste del giornalista e presentatore Derek Blasberg. Un itinerario alla scoperta della Biennale di Venezia, della Chiesa di San Sebastiano, a Venezia, e della sfilata di Domenico Dolce e Stefano Gabbana, a Palermo.

“Abbiamo deciso di realizzare un documentario per raccontare l’influenza che l’arte, il design e la moda italiana continuano ad avere nel mondo. CCN Style è un canale internazionale che ha l’obiettivo di esplorare il concetto di “stile” per un audience internazionale e di alto livello. L’Italia quindi non può che essere il luogo ideale per dimostrare tutto ciò” ha commentato Francesca Church, Produttrice di CNN Style.

La prima delle tre tappe vede protagonista Venezia, città che ogni due anni ospita la Biennale di Arte Contemporanea, dove Derek Blasberg ha intervistato la curatrice della mostra Christine Macel, l’artista cinese Ai Weiwei e Silvano Signoretto, maestro vetraio di Murano.

In allegato il comunicato stampa completo della prima tappa di Venezia e un’immagine di Ai Weiwei l’artista cinese, tratta dal primo episodio.

Resto a disposizione per maggiori informazioni.

Buona giornata,

Elena

Elena Langiu

Account Executive

+39 02 624119.62

+39 346 0297047

Ketchum

break through