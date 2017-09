Dove sarà il prossimo concerto? In vigna!

Il 24 settembre all'Azienda Vitivinicola Barbaglia con Hawkins e Mitelli



















Si avvicina la nuova stagione 2017/2018 di NovaraJazz e in attesa che si cominci con la serie di concerti invernali, in collaborazione con l'Azienda Vitivinicola Barbaglia ci sarà un appuntamento per un insolito ma curioso concerto. Domenica 24 settembre alle ore 13 il pianista Alexander Hawkins e il trombettista Gabriele Mitelli suonano ancora insieme, ma questa volta tra alcuni filari dell'Azienda Barbaglia.

Chi già conosce l’intelligente, sensibile e tecnicamente impeccabile pianismo di Alexander Hawkins sa che assorbe elementi da colonne della storia musicale afroamericana come Art Tatum, Thelonious Monk e Cecil Taylor. Torna a NovaraJazz in duo con il trombettista bresciano Gabriele Mitelli, premiato nel 2016 con il secondo posto nella sezione nuovi talenti del Top Jazz. Mitelli è un vulcano di creatività e vanta collaborazioni con Ralph Alessi, Markus Stockhausen, Chris Speed, Gianluca Petrella; tra le più recenti spicca il quartetto ONG, con Enrico Terragnoli, Gabrio Baldacci e Cristiano Calcagnile. È inoltre familiare agli ambienti vinicoli grazie al suo contributo organizzativo della prima edizione del Ground Music Festival in Franciacorta.

Alla performance live segue una degustazione del vino dell'Azienda Barbaglia sita nell'Alto Piemonte, nella zona storica per la produzione del Nebbiolo Boca DOC. Il vino è accompagnato dai prodotti gastronomici tipici del novarese: Gorgonzola, Toma, Salame della Duja e Risotto.

L'Azienda Vitivinicola Barbaglia si trova a Cavallirio (NO) in via Dante Alighieri 80.

Dalle 11.00 visita alla cantina, il concerto avrà inizio alle ore 13.

Concerto + degustazione 20 €.

E' gradita la prenotazione al 347 0938710 oppure a info@novarajazz.org