Lotta all’amianto

Lotta all’amianto. Dopo la segnalazione della tettoia di eternit del deposito delle Ferrovie Sud Est, un’altra denuncia da parte di un cittadino sempre nei pressi della “Stazione di Lecce”: il deposito della STP alle spalle di via Di Ussano. Lo “Sportello dei Diritti”: intervengano Asl e Comune di Lecce per ordinare la bonifica di un vero e proprio sito dell’asbesto

La scorsa settimana lo “ Sportello dei Diritti ” era intervenuto per segnalare l’enorme tettoia in amianto collocata al di là dei binari della “Stazione centrale” di Lecce. Proprio nei giorni successivi, un cittadino che risiede in via Di Ussano, a qualche decina di metri dall’altra struttura, ci ha postato le foto dell’altra immensa copertura in eternit, del deposito della STP che per la vicinanza alle abitazioni costituisce un vero e proprio pericolo per la salute pubblica di residenti e non. Ancora una volta, Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ” rileva che in assenza di interventi da parte della proprietà, debbano essere l’ASL ed il Comune di Lecce ad effettuare le verifiche e se del caso ordinarne l’immediata bonifica in quello che tra Ferrovie del Sud Est e STP appare un vero e proprio sito dell’asbesto.

Lecce, 14 settembre 2017