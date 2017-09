Nissoli (FI): Le morti di Adrian (Michigan, USA) del 1901 sono parte della nostra storia migratoria ed è importante tenerne alta la memoria

“L’anno scorso, per la prima volta, sono state commemorate le vittime dell’incidente ferroviario avvenuto il 27 novembre del 1901, vicino a Seneca (Michigan) dove hanno perso la vita un centinaio di poveri immigrati italiani, ammassati nei cosiddetti carri-bagagli del treno, che cercavano un futuro migliore in America. Furono arsi dalle fiamme e poi dimenticati! Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per ritrovare i resti dimenticati di questi italiani coraggiosi, dandoci oggi la possibilità di commemorarli per la seconda volta e considerarli parte importante della nostra storia migratoria.

Facciamo memoria del passato per fare tesoro della nostra storia, dei sacrifici fatti, e conservare i nostri valori centrati sulla persona e la difesa della sua dignità in ogni contesto di vita. Grazie, per l’impegno profuso in questa direzione, al sindaco di Adrian, Jim Berryman, al Console d’Italia in Detroit, Maria Manca, ed al Presidente del Comites di Detroit, Domenico Ruggirello.”