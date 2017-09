CULTURA, CALIGIURI AL FESTIVAL "LECTOR IN FABULA" DI CONVERSANO SU "POST RIVOLUZiONE. IL RITORNO ALLA GUERRA FREDDA"

CONVERSANO (15.9.2017) - "Post Rivoluzione. Il ritorno alla guerra fredda" è il tema del dibattito dove interverrà Mario Caligiuri, Direttore del Master in Intelligence dell'Università della Calabria, domani 16 settembre alle ore 12 a Conversano in Piazza Castello. La manifestazione si svolge nell'ambito della manifestazione "Lector in Fabula" che si si sta svolgendo dal 14 al 17 settembre e che quest'anno ha come tema "Si fa presto a dire Rivoluzione". Coordinati dalla giornalista croata Marina Lalovic, Caligiuri svilupperà il tema del dibattito insieme all'inviata de "Il Fatto Quotidiano" Francesca Borri, all'analista geopolitico di "Limes" Dario Fabbri e il giornalista del "Times" di Londra e presidente dell'associazione della Stampa Estera in Italia Philip William.