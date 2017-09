Vomero: materasso abbandonato in via Scarlatti

Capodanno: “ Appello alla collaborazione dei napoletani ”

“ Senza la collaborazione dei cittadini i problemi connessi ai rifiuti solidi a Napoli non potranno mai essere risolti – afferma Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari -. Per questo è auspicabile che le istituzioni preposte intensifichino una campagna d’informazione lanciando l’appello a tutti affinché Napoli torni definitivamente pulita “.

“ Una campagna di sensibilizzazione che coinvolga tutti i quartieri del capoluogo partenopeo – continua Capodanno -. Anche quelli cosiddetti bene, dove però si verificano episodi che lasciano sconcertati “.

“ Come l’abbandono in strada di rifiuti ingombranti senza attivare l’apposito servizio messo gratuitamente a disposizione dall’azienda incaricata per il prelievo a domicilio - puntualizza Capodanno -. L’ultima testimonianza di questo inaccettabile stato di cose è costituita da un materasso che stamani faceva brutta mostra di sé, abbandonato sul marciapiede della centralissima via Scarlatti al Vomero, nel tratto tra via Kerbaker e via Morghen, dove transitano migliaia di persone al giorno, compresi i turisti che si recano nella zona di San Martino “.

“ Eppure – stigmatizza Capodanno - nessuno ancora ha provveduto a rimuovere il materasso in questione, che, peraltro, costituisce anche un ostacolo alla raccolta differenziata, dal momento che è posto dinanzi a una campana per la raccolta del vetro “.

“ E’ auspicabile – conclude Capodanno – che si provveda la più presto alla rimozione, mettendo inoltre in campo tutte le iniziative, anche attraverso gli opportuni e necessari controlli, affinché episodi del genere non abbiano più a ripetersi “.