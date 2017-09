Massafra aderisce a Light Up For Mito





(N.B.) Massafra ha aderito alla settimana mondiale di sensibilizzazione sulle malattie mitocondriali, “Light Up For Mito”, promossa da International Mito-Patients Organization.

La Città lo farà la notte tra sabato 16 e domenica 17 settembre 2017, illuminando, di verde, colore simbolo di quelle patologie, la Torre dell’Orologio di Piazza Garibaldi e il Monumento ai Caduti in Piazza Vittorio Emanuele.

Le suddette malattie sono un gruppo eterogeneo di patologie che hanno come caratteristica comune l’intolleranza agli sforzi, il facile affaticamento e l’accumulo di acido lattico nei tessuti muscolari quando la respirazione mitocondriale è insufficiente.

Nella foto il logo dell’evento.