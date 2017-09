FUCSIA NISSOLI FITZGERALD : ultime notizie

Le morti di Adrian (Michigan, USA) del 1901 sono parte della nostra storia migratoria ed è importante tenerne alta la memoria "L'anno scorso, per la prima volta, sono state commemorate le vittime dell'incidente ferroviario avvenuto il 27 novembre del 1901, vicino a Seneca (Michigan) dove hanno perso la vita un centinaio di poveri immigrati italiani, ammassati nei cosiddetti carri-bagagli del treno, che cercavano un futuro migliore in America. Furono arsi dalle fiamme e poi dimenticati! Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato per ritrovare i resti dimenticati di questi italiani coraggiosi, dandoci oggi la possibilità di commemorarli per la seconda volta e considerarli parte importante della nostra storia migratoria.

Facciamo memoria del passato per fare tesoro della nostra storia, dei sacrifici fatti, e conservare i nostri valori centrati sulla persona e la difesa della nostra dignità in ogni contesto di vita. Grazie per l'impegno profuso in questa Direzione al sindaco di Adrian, Jim Berryman; al Console d'Italia in Detroit, Maria Manca; al Vice Segretario Generale del CGIE, Silvana Mangione; ai Comites di Detroit ed al loro Presidente, Domenico Ruggirello; alla Italian-American Community of Metro Detroit; al National Italian American Foundation; alla Dante Alighieri Society Michigan Chapter; al Calabria Club; all' Italian American Club of Livonia and Charitable Foundation; all' Italian American Club of West Michigan; al Venetian Club; Armen and Wilma del Pup; Flatlander Sculpture Supply."

Lo ha dichiarato l'on. Fucsia Fitzgerald Nissoli (coordinatrice di Forza Italia in Nord e Centro America) in occasione della cerimonia di commemorazione delle vittime italiane dell'incidente ferroviario avvenuto 116 anni fa nei pressi del confine tra il Michigan e l'Ohio, lungo la Wabash Railroad.

EMIGRAZIONE, NISSOLI (FI) AL CONSOLATO ONORARIO DI CLIFTON (NEW JERSEY) Roma, 15 set - Ieri, Fucsia FitzGerald Nissoli, coordinatrice Forza Italia Nord e Centro America, si è recata in visita al Consolato onorario di Clifton, in New Jersey, dove ha scambiato punti di vista con il Console onorario e i cittadini italiani presenti sulle problematiche inerenti la comunità italiana della zona. In particolare, Nissoli ha evidenziato "l'ottimo lavoro che il Console onorario sta svolgendo, infatti fino ad ora sono state evase circa 500 pratiche consolari nell'arco di poco più di un anno". "E' da ricordare- si legge in una nota - che la presenza di tale Consolato onorario a Clifton è il frutto dell'azione politico-parlamentare di Nissoli. Infatti, la deputata, che si era battuta con determinazione per impedire la chiusura del Consolato di Newark, una volta soppresso tale Consolato è riuscita ad ottenere l'istituzione del Consolato onorario anche grazie al lavoro congiunto con i parlamentari americani di origine italiana guidati da Bill Pascrell. Infatti, dopo le pressioni di Nissoli e di Pascrell, il Governo ha deciso di istituire, nel 2015, il Consolato onorario di Clifton che è diventato operativo nel marzo 2016". (PO / Red) (© 9Colonne - citare la fonte)







NISSOLI (FI) AL FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA DI NEW YORK ROMA\ aise\ - Ieri, domenica 10 settembre, Fucsia Nissoli, deputata e coordinatrice di Forza Italia in Nord e Centro America, è intervenuta, per un saluto, assieme al Console aggiunto italiano di New York, al Festival della canzone italiana di New York. Un evento organizzato da Tony Di Piazza. Nissoli ha prima ringraziato l'Associazione Culturale Italiana di New York, che ha promosso sin dall'inizio questo evento che quest'anno si trova alla decima edizione, e poi Sal De Castro, Stefano Santoro, Michele Viola, Franco D'Amico, Tony Pasquale, di ICN radio, e Tony Mulè.

"Questo evento - ha commentato Nissoli a margine della manifestazione - vuol dare risalto alla nostra cultura di cui la musica, assieme alla lingua, è una delle espressioni più alte. Attraverso la musica ed il canto promuoviamo anche la lingua italiana, la sua bella sonorità che tanto si adatta alla dolcezza delle canzoni".

Infine, Nissoli ha formulato il suo augurio e i suoi complimenti a Rita Minelli, vincitrice dell'attuale edizione del Festival, patrocinato dal Maeci. (aise)

NISSOLI (FI) IN VISITA AL CONSOLATO GENERALE A HOUSTON HOUSTON\ nflash\ - Deputata eletta in Centro e Nord America, Fucsia Nissoli (Forza Italia), ieri ha fatto visita al Consolato Generale italiano di Houston dove è stata ricevuta dal Console Generale, Elena Sgarbi. Incontrando i Contrattisti e i dipendenti del Consolato, la deputata ha potuto personalmente constatare il "livello di professionalità che il nostro Consolato offre ai residenti italiani. Infatti - sottolinea Nissoli - durante l'emergenza Uragano il Consolato ha contattato, tramite telefono, ogni famiglia italiana residente sul territorio e le 40 famiglie che sono state colpite, in un modo o in un altro, dalla furia di Harvey stanno tutte bene di salute". (nflash) USA. NISSOLI (FI): GOVERNO SI IMPEGNI A DIFENDERE IL COLUMBUS DAY (DIRE) Roma, 8 set. - L'on. Fucsia Nissoli, coordinatrice Forza Italia nel Nord e Centro America, ha presentato, ieri, con il suo Gruppo parlamentare, una mozione in difesa delle celebrazioni del Columbus Day in USA, attualmente sotto attacco da parte di alcuni americani che non hanno capito il valore di tale manifestazione. Nella mozione si impegna il governo "ad attivarsi sul piano politico e diplomatico affinche' sia salvaguardata l'eredita' culturale italiana in Usa e la figura simbolo di tale eredita' incarnata da Cristoforo Colombo". "Inoltre, chiedo- dice Nissoli- anche ai parlamentari di altre forze politiche di sostenerla sottoscrivendola; mentre agli italiani del Canada chiedo di unirsi a noi residenti in USA per sostenere il Columbus Day mantenendolo in vita cosi' com'e' adesso; l'unione fa la forza!". Il mio articolo su America Oggi: Colombo siamo noi! L'America non può' fare guerra alla storia e la comunità' italoamericana non deve permettere che si cancelli il simbolo della nostra cultura con l'attacco alle statue o la cancellazione del giorno che lo festeggia



FUCSIA NISSOLI FITZGERALD DEPUTATA ELETTA NELLA CIRCOSCRIZIONE ESTERO NORD E CENTRO AMERICA WWW.FUCSIAFITZGERALDNISSOLI.COM