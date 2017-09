Associazione Banche Cooperative Italiane www.trentigiorgio.it

® Nel 2016 il Governo ha presentato la legge 8/4/2016 n. 49 di conversione del DL 18 del 14/2/2016 riguardante le Banche di credito cooperativo. I parlamentari hanno prontamente approvato, fedeli difensori del loro insediamento.

® Il testo arreca lesioni permanenti alle BCC, tramite l’azione di una SPA cui le BCC devono obbedire in conformità a un contratto di coesione obbligatorio:

· Le BCC devolveranno poteri, patrimonio e competenze aziendali.

· Le BCC obbediranno agli indirizzi strategici su direzione e coordinamento.

· I membri degli organi di amministrazione e controllo saranno eterodiretti.

· Le BCC garantiranno in solido le obbligazioni assunte dalla SPA.

· Le BCC soggiaceranno a un ente privato che controllerà gli obiettivi.

· Le BCC saranno sanzionate.

· Le BCC accetteranno l’esclusione dal gruppo.

® Il provvedimento è contrario alla Costituzione (libertà d’impresa, articolo 41). La cessione di competenze da una cooperativa a una SPA è un grave ricatto Costituzionale (cooperazione, articolo 45).

Le BCC sono nate libere e il loro patrimonio appartiene solo ai propri soci; il dominio perpetrato dalle sovrastrutture e dal Governo va respinto. Ogni BCC è unica.

La filiera Napolitano Berlusconi Monti Letta Renzi Mattarella PD55% Gentiloni può esibire un’abbondante produzione legislativa contro la Costituzione.

® Nel 2017, in settembre, la Banca d’Italia ha posto in consultazione il documento “Disposizioni di vigilanza per le banche di credito cooperativo”.

La “Sezione III Operatività” “Paragrafo 1 Operatività prevalente a favore dei soci” commenta l’articolo 35 comma 1 primo periodo del D. Lgs 1/9/1993 n. 385 “Le banche di credito cooperativo esercitano il credito prevalentemente a favore dei soci.”.

La materia non ha bisogno di commenti. Il testo normativo è necessario e sufficiente, esemplare nella sua chiarezza. La normativa secondaria della Banca d’Italia, invece, ha aggiunto le esposizioni verso una congerie di operatori:

· Non soci garantiti da soci cooperatori

· Amministrazioni centrali della Repubblica Italiana e di altri paesi dell’eurozona, la Banca centrale europea, la Banca d’Italia

· Capogruppo e altre società del gruppo bancario cooperativo di appartenenza

· Non soci assistiti da una garanzia del socio

· Non soci con i quali il socio è responsabile in solido.

I debitori, non essendo soci, non possono essere calcolati nella prevalenza: la norma è contra legem .