Par condicio

Appoggiato dall’establishment, il deputato del PD Emanuele Fiano si sta facendo in quattro per introdurre nel codice penale il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista. Appellandosi al dogma della Par Condicio tanto caro alla sinistra italiana, non sarebbe il caso di includere tra i crimini di stato anche la “simpatia” per l’ideologia comunista? Oltre a studiare i misfatti di Hitler e Mussolini, chi vuole chiudere la bocca a chi considera il comunismo un flagello di Dio (profezia preconizzata a Fatima e poi realizzata nel 1917) dovrebbe darsi al ripasso. Buttati al macero i libri di storia impiegati nelle scuole pubbliche (che essendo stati scritti dai cosiddetti “vincitori” sono ovviamente di parte ed auto apologetici), i riciclati nostalgici di Marx, Stalin, Lenin e Pol Pot, scoprirebbero che il paradiso terrestre promesso dai liberatori del capitalismo, ha portato al massacro di 100 milioni di individui. Non male rispetto ai 6 milioni di ebrei uccisi dal regime nazista. Se la legge passerà, chiamare un Taxi sarà un problema: una mano troppo tesa potrebbe condurre l’ignaro fascistone, dritto in galera!