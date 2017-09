MARGINALMENTE N.149 del 16.set.2017

CREDERE A CAP. ULTIMO, ALLA PM, O A RENZI?

Non vi annoierò con la lunga e complessa indagine sulla Consip, ovvero sul presunto scandalo di corruzione per grandi appalti in cui si è fatto anche il nome del padre di Matteo Renzi. Ognuno di voi sa i fatti. Marginalmente vorrei considerare che, ormai, non si sa più nulla dell’indagine sulla maxi corruzione, ma si sa che il giudice Woodcock è indagato per presunte “spifferate” ai giornalisti; che Matteo Renzi spara a zero contro chi ha messo in mezzo il padre per colpire lui; e una pm di Modena ha accusato - davanti al CSM - due ufficiali dei Carabinieri di essersi…”esaltati” troppo quando avevano trovato tracce dei Renzi nelle indagini. Il tutto è molto complesso e sarà difficile persino per i magistrati arrivare a una corretta valutazione.

Io mi permetto di andare a naso. Tra il politico recordman di bugie Matteo Renzi, un magistrato che accusa gli ufficiali dei carabinieri di troppo “entusiasmo”, e il col. Sergio De Caprio, ovvero il mitico “Cap. Ultimo” che arrestò Totò Riina, il capo dei capi della mafia, io scelgo di credere a un eroe dell’Arma e della legalità che già in passato si tentò di infangare senza riuscirci (fu assolto dall’infamante e incredibile accusa – pensate! - di aver favorito la mafia). Gli uomini sono tutti uguali geneticamente, ma le loro storie ne fanno uomini profondamente diversi.

DA GIORNALE VECCHIO, NOTIZIA NUOVA

Nel balcone di casa di mia figlia ho trovato, lunedì 11 settembre, una vecchia copia (chissà quant’acqua ha preso!) de Il Giornale datato…12 settembre 2015. Per un giorno ho mancato i due anni perfetti di vecchiaia. In prima pagina mi ha colpito un articolo di Vittorio Feltri che sembrava scritto per questi giorni: “Che disgusto la sinistra ottusa che censura CasaPound”. Si trattava di un commento alla decisione del sindaco arancione di Milano, Pisapia, che negava al movimento di destra di organizzare la loro festa nazionale il cui programma andava dal tema della scuola a quello dell’immigrazione, al caso dei due marò. Feltri si lamentava del fatto che tutti avessero ospitalità a Milano tranne CasaPound; e che nessuno muovesse un dito per favorire uno spazio democratico anche all’estrema destra. Storia, come si sa, che si ripeterà quest’anno con l’annunciata manifestazione del 28 ottobre, anniversario della Marcia su Roma. Tutti fanno a gara a chi è più antifascista vietandola.

A PROPOSITO DI ANTIFASCISMO…

Come si fa a non accennare alla legge contro i richiami al fascismo, alla gestualità e ai gadget, appena approvata alla Camera su proposta del piddino Fiano? Tutti hanno già detto tutto. Tre brevi appunti. Temere il fascismo 72 anni dopo la sua fine e la morte di Benito Mussolini (storicamente insostituibile), dimostra la piccolezza di un’Italia sempre col torcicollo, con scarsa fiducia nella propria democrazia, tremebonda per le ombre del passato. Scrissi le stesse cose, oltre trent’anni fa, quando l’Italia negò all’ex re Umberto di Savoia di morire nella Patria creata dal suo bisnonno. Il secondo appunto è che, per par condicio, se si condanna l’idea del fascismo (anche penalmente) bisogna condannare l’idea del Comunismo, molto più dannosa e con più morti sul groppone. Terzo appunto, come reazione alla ridicola legge Fiano, da giorni girano sul web un numero esorbitante di prese in giro e documenti tipo “Le 100 opere del Duce” con l’elenco (veritiero) delle opere del regime: dall’istituzione dell’Inps, alle case popolari, ai dopolavori, all’Opera assistenza maternità e infanzia, ecc. Cercatelo su Google, se ritenete.

VIAGGI “AGGRATIS” DEL MINISTRO

Lo chiamano l’ “Alfano Tour”, la lunga lista di viaggi da e per la Sicilia del “luminare” della politica italiana, l’Angelino nazionale, ora ministro degli Esteri. Antonella Aldrighetti si è presa lo sfizio di contabilizzare questi viaggi che sono stati ben 44 dal 12 dicembre scorso (dieci mesi) cioè da quando è stato nominato ministro degli esteri. 44 viaggi solo per il suo “feudo” elettorale siciliano, in aereo a volte di stato, a volte con jet privati che ci costano seimila euro l’ora. Naturalmente, paghiamo noi contribuenti i viaggi che non sono per la politica estera dell’Italia (di quella chi se ne frega!) ma per gli interessi elettorali (leggi poltrona) del capopartito Alfano. Su quella inchiesta giornalistica, nelle ultime ore il M5s ha presentato una mozione contro il ministro e la procura di Roma ha aperto un’inchiesta.

LA LEGA, SENZA “PAGHETTA”, STRILLA

Per gli sfracelli della vecchia gestione Bossi, la Procura di Genova ha sequestrato i conti della Lega. Salvini grida al complotto e dice che il sequestro dei soldi di un partito è avvenuto solo una volta in Turchia; la procura dice che ha agito nell’interesse del Parlamento che avrebbe erogato fondi non dovuti in base alla presentazione di conti non rispondenti alla realtà. Io sto con i magistrati a una condizione: è sicuro che nella storia delle Repubblica tutti i partiti abbiano sempre presentato conti veritieri? Dovremo approfondire. Da Marina di Montenero di Bisaccia (ma guarda un po’) dove trascorro l’ultimo giorno di vacanza, un saluto a tutti.

Antonio Biella