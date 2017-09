Truffe online. Anche la FERRERO nel mirino

Truffe online. Anche la FERRERO nel mirino. Falsi messaggi per la distrubuzione gratuita di prodotti della grande azienda dell’alimentare. L’allerta su Commissariato di PS On Line della Polizia Postale. Lo “Sportello dei Diritti”: non rispondete alle allettanti provocazioni di fantomatici regali

Anche oggi, nella quotidiana attività tra le molteplici dello “ Sportello dei Diritti ” di segnalazione delle truffe online che si moltiplicano sempre più e alle quali rischiamo di essere sottoposti attraverso i nostri contatti e account, informiamo che in data odierna è stata pubblicato dalla Polizia di Stato tramite un post pubblicato su “ Commissariato di PS On Line – Italia ” l’invito a prestare attenzione ad uno dei messaggi che può pervenire sui nostri account di messaggistica istantanea, ed in particolare ad un fantomatico annuncio di regali di prodotti dolciari della Ferrero che è visibile nella fotografia che alleghiamo. Questo il testo dell’allerta della Polizia Postale: “ATTENZIONE!! FALSI MESSAGGI #FERRERO. In queste ore, attraverso messaggistica istantanea, sta circolando un falso messaggio con il quale la FERRERO comunica la distribuzione gratuita di alcuni prodotti a coloro che attraverso un link trasmetteranno i propri dati personali. Si tratta di messaggi ingannevoli si raccomanda pertanto di non seguire alcun link e tenere sempre aggiornato il proprio programma antivirus. Per ulteriori delucidazioni potrà essere consultato il link: https://www.ferrero.it/notizie-dal-mondo-Ferrero/attenzione-pericolo-frode ”. Il modo migliore per difendersi, ricorda ancora una volta Giovanni D'Agata, presidente dello “ Sportello dei Diritti ”, è quello di non rispondere mai a questi messaggi palesemente strani e quindi di non cliccare sui link cui solitamente conducono o rispondere alle richieste di dati personali o bancari. Il problema che tuttora persiste, però, è che sono tanti i consumatori che sono allettati dalle proposte che appaiono, almeno in astratto, credibili perché vengono utilizzati i loghi del tutto identici a quelli di note aziende come la multinazionale dell’alimentare in questione. E cascarci è molto facile. Bisogna, quindi, solo prestare più attenzione, accertarsi sempre della provenienza del messaggio ed evitare di seguire le istruzioni contenute che costituiscono in domande che vengono poste all’ignaro utente per farlo cadere in trappola. Nel caso siate comunque incappati nella frode potrete rivolgersi agli esperti della nostra associazione tramite i nostri contatti email info@sportellodeidiritti.org o segnalazioni@sportellodeidiritti.org per valutare immediatamente tutte le soluzioni del caso per evitare pregiudizi.

Lecce, 15 settembre 2017