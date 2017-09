Italian Baseball League - Final Four Coppa Italia - Resoconto seconda semifinale

Il Novara si qualifica per la finale di Coppa Italia battendo il Rimini per 7-2, dopo un inizio in salita la formazione di Duarte è stata brava a non demoralizzarsi, e dopo aver ribaltato il punteggio al terzo inning non si è più fermata; determinanti il partente Raul Ruiz e Nathanael Batista nel box di battuta.

Rimini e Novara scendono in campo con le formazioni tipo, Rosario e Ruiz sono i lanciatori partenti scelti in una serata fredda, umida e con minaccia di pioggia.

I neroarancio di Ceccaroli partono subito alla grande, e non sembrano appagati dopo la vittoria del campionato, Infante batte un fuoricampo sul primo lancio dell’incontro, ed al secondo inning i singoli di Zappone e Di Fabio confezionano il 2-0.

Rosario è intoccabile per due riprese, ma al terzo dopo due eliminati subisce in sequenza un doppio di Dobboletta, un singolo di Loardi ed un fuoricampo di Batista che porta Novara sul 3-2.

Il punteggio non si sblocca per due riprese ma Novara tocca con continuità Rosario e spesso le battute vanno lunghe sugli esterni.

Mentre Ruiz acquista sempre più sicurezza sul monte i piemontesi allungano al sesto inning contro Hernandez (appena entrato a sostituire Rosario), il singolo di Batista, il doppio di Angulo, ed un altro doppio di Monello mandano Novara sul 5-2.

Rimini non riesce a reagire, tra sesto e settimo inning colleziona tre strike-out e con le battute non va oltre il diamante.

All’ottavo inning il Novara allunga ancora, tre singoli consecutivi riempiono le basi, poi due volate di sacrificio consecutive mandano sul 7-2 i piemontesi, che vedono la finale sempre più vicina.

Raul Ruiz non concede valide nella parte bassa dell’ottavo inning, mentre nel nono il singolo di Celli è il canto del cigno, il pitcher del Novara chiude la partita con il suo dodicesimo strikeout ed i piemontesi vanno in finale.

"Il fuoricampo di Batista è stato decisivo ed ha sbloccato la nostra partita" dice Renny Duarte "anche Ruiz ha migliorato la location dei lanci da quel momento e fino alla fine è stato perfetto".

Il partente di domani ? "Alex Bassani, poi abbiamo tutti e quattro i rilievi pronti".

Novara ha anche vinto il sorteggio e giocherà la finale come squadra di casa.

IL TABELLINO

LA PHOTOGALLERY

Davide Bertoncini