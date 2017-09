Massafra. Al via il 20 settembre il Trentennale del “Trofeo Paolo Loreto”





(N.B.) Tutto pronto a Massafra per il trentennale del Trofeo Paolo Loreto.

Mercoledì 20 settembre 2017 sarà il giorno della palla a due tra le blasonate squadre di serie “A” di basket New Basket Brindisi e Scandone Avellino, per ricordare la scomparsa del giovane Paolo Loreto, tragicamente morto in un incidente stradale 30 anni fa.

La gara avrà un importante e interessante prologo nella mattina di mercoledì 20, quando, alle ore 10,30, presso l’I.I.S.S. “C. Mondelli”, si terrà l’incontro-dibattito dall’eloquente titolo “la Classe non è acqua…”.

Sarà un faccia a faccia tra gli studenti e i campioni dello Sport, rappresentati da Igor Cassina, campione olimpionico “Atene 2004” e Stefano Sacripanti, coach della squadra di basket Scandone Avellino. A far gli onori di casa sarà il dirigente dell’I.I.S.S. “C. Mondelli”, Francesco Raguso. All’importante evento, coordinato dal presidente della Fondazione Paolo Loreto, Giuseppe Semeraro, interverrà il sindaco di Massafra Fabrizio Quarto.

La sera di mercoledì 20 settembre, alle ore 20,00, presso il Palazzetto dello Sport massafrese sito in Via Crispiano, sarà il momento della palla a spicchi con New Basket Brindisi e Scandone Avellino, due dei quintetti più agguerriti del massimo campionato di serie “A”. L’ingresso sarà libero e all’incontro assisterà il campione olimpionico Igor Cassina.

La Fondazione Paolo Loreto, organizzatrice del memorial, di comune accordo con la civica amministrazione, nell’intervallo dell’incontro di basket, conferirà diversi riconoscimenti agli sportivi massafresi che, nel corso dell’ultimo anno, si sono particolarmente distinti in varie discipline.

Mercoledì 20 settembre sarà una giornata socio-sportivo-culturale, con l’obiettivo principale di avvicinare i giovani allo Sport, attraverso la testimonianza dei campioni e con la dimostrazione che una amicizia può durare per “sempre”.

Per info: Giuseppe Semeraro -Presidente della Fondazione “Paolo Loreto” - Tel. 3391613666.

Nella foto il manifesto del trentennale del “Trofeo Paolo Loreto”.