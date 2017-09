Italian Baseball League - Final Four Coppa Italia - Resoconto prima semifinale

L' UnipolSAI Bologna , ancora ferita dall'eliminazione in semifinale scudetto, scende in campo determinata e supera per 5-0 la T&A San Marino; alla fine risulta decisivo un fuoricampo da 2 punti di Marval che porta in vantaggio la squadra di Frignani, i bolognesi di fatto non corrono più rischi e controllano la partita fino alla fine.

Bologna e San Marino scendono in campo con i lanciatori annunciati, Lansford e Quevedo e le migliori formazioni possibili al netto di infortuni e partenze.

I primi due inning scorrono via senza corridori rimasti e base, mentre al terzo si registra una valida da ambo le parti senza avanzamenti.

Al quarto inning l’UnipolSAI spezza la parità, dopo la base per ball guadagnata da Flores arriva un homerun a destra di Osman Marval che porta i bolognesi sul 2-0.

Al sesto inning Bologna lascia due corridori sulle basi, l’ultimo out è una rocambolesca presa al volo di Babini dopo un tocco di Ermini che salva la T&A.

San Marino non si fa vedere nel box, Lansford continua a macinare lanci e tra quinto e sesto concede solo un singolo.

Al settimo inning Coveri sostituisce Quevedo sul monte della T&A, ed Agretti apre la ripresa con un poderoso triplo al centro.

Dopo il walk a Fuzzi la difesa del San Marino riesce ad effettuare un doppio gioco, che però non evita il terzo punto del Bologna, segnato da Agretti.

Dopo il punto Avagnina sostituisce Ermini, che con questa partita termina la sua carriera, ed esce dal campo tra gli applausi del pubblico e delle due squadre.

Nella parte bassa dell’ottavo inning Ferrini va in base su errore e Lansford concede un walk a Cit, dopo la visita sul monte però un doppio gioco ed un’eliminazione al piatto spengono le velleità del San Marino.

Nell’ultima ripresa Bologna incrementa il vantaggio fino al 5-0 grazie ad un doppio di Nosti ed un lancio pazzo di Perez (entrato ad inizio ripresa), il turno in difesa non regala emozioni e l’UnipolSAI conquista la finale.

"Sicuramente avevamo più stimoli, volevamo assolutamente questa finale, Lansford ha lanciato una partita grandiosa, adesso attendiamo l'altra finalista" ha dichiarato il manager Frignani "domani il partente sarà quasi sicuramente Rivero".

IL TABELLINO

LA PHOTOGALLERY

Su richiesta delle società, e considerate le previsioni meteorologiche, la seconda semifinale tra Rimini e Novara sarà anticipata alle 20.00 .

Davide Bertoncini