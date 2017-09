On. Marco Fedi - Con preghiera di diffusione - DIASPORE ITALIANE – L'ITALIA IN MOVIMENTO / DIASPORE ITALIANE – ITALY IN MOVEMENT A Symposium on three Continents: Australia • United States • Italy

DIASPORE ITALIANE – ITALY IN MOVEMENT

DIASPORE ITALIANE – L'ITALIA IN MOVIMENTO

A Symposium on three Continents: Australia • United States • Italy

Un convegno in tre continenti: Australia • Stati Uniti • Italia

Living Transcultural Spaces – Melbourne: 5-7 April 2018

Transnationalism and Questions of Identity – New York: 1-3 November 2018

Between Immigration and Historical Amnesia – Genova: 27-29 June 2019

PRIMA SCADENZA - TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE RELAZIONI 30 SETTEMBRE 2017

Cari amici,

sono lieto di portare alla vostra attenzione un'importante iniziativa di carattere scientifico-culturale promossa dal Co.as.it di Melbourne in collaborazione con il John D. Calandra Italian American Institute, Queens College/CUNY (New York) e il Galata Museo del Mare (Genova).

Si tratta di un evento di grande interesse per quanti si occupano del fenomeno migratorio italiano.

L'orizzonte internazionale e multidisciplinare dell'iniziativa intende offrire una lettura inedita ed originale del concetto d' ”identità italiana”, così come si è voluto in diversi contesti nazionali contraddistinti da flussi migratori, multiculturalismo e transculturalità.

Vi prego di far girare le informazioni tra i vostri contatti, soprattutto studenti, docenti e operatori del settore.

Un caro saluto.

Marco Fedi

Da aprile 2018 avrà luogo una collaborazione tra tre importanti enti che si occupano della migrazione italiana e delle comunità italiane all’estero: il CO.AS.IT. di Melbourne, Australia; il John D. Calandra Italian American Institute (parte della City University di New York, Stati Uniti), e il Galata Museo del Mare e delle Migrazioni di Genova, Italia (sede del futuro Muaseo Nazionale dell’Emigrazione).

Il progetto che questi tre enti presenteranno è un convegno chiamato Diaspore Italiane – Italy in movement, che si svolgerà in tre sessioni:

dal 5 al 7 aprile 2018 - Melbourne: Vivere gli spazi transculturali;

dal 1 al 3 novembre 2018 - New York: Transnazionalismo e questioni di identità;

dal 27 al 29 giugno 2018 - Genova: Fra immigrazione e amnesia storica.

Si tratta del primo convegno multidisciplinare del suo genere, teso ad esplorare i concetti di italianità ed identità italiana in tutti i contesti definiti dal fenomeno della mobilità: oltre alle comunità diasporiche italiane in tutto il mondo e all’emigrazione italiana (ivi comprese le new mobilities), il convegno esplorerà anche la storia coloniale italiana e il rapporto dell’Italia di oggi con la sua emigrazione storica e con le comunità immigrate in Italia. La conferenza intende inoltre prospettare il futuro del concetto di italianità all’interno di un obiettivo più vasto: quello della generalità dei suoi risultati al di là dei contesti italiani, ai fini della messa a fuoco del contributo essenziale dei migration e diaspora studies ai nuovi modelli di razionalità (dialogica) e di convivenza civile necessari per il ventunesimo secolo.

L’intento del convegno è quello di aprire una discussione sulle tematiche legate alla cultura e all’identità italiana nei vari contesti segnati dalla mobilità – quindi, in primo luogo, la storia della migrazione storica italiana e delle comunità italiane all’estero, ma anche le vicissitudini legate al colonialismo italiano, il rapporto delle comunità migranti con la cultura e la società italiana di oggi e la nuova emigrazione italiana dalla fine del secolo scorso in poi.

Al convegno parteciperanno studiosi, intellettuali ed esperti dell’argomento, con l’intento di aprire una prospettiva transnazionale sugli studi italiani. In questo modo ci si augura di esplorare da una parte il futuro dell’italianità (destinata a misurarsi in maniera crescente con altre identità, all’interno di contesti sempre più definiti dalla mobilità), ma anche di arrivare a risultati generalizzabili oltre il campo italiano. Il progetto si inserisce, infatti, in un obiettivo più ampio: l’identificazione, all’interno dei diaspora e migration studies in generale, di possibili nuovi modelli di dialogo interculturale e di solidarietà di classe che siano in grado di opporsi validamente al crescente razzismo che accompagna questo travagliato inizio secolo.

Una delle maggiori motivazioni del progetto è il bisogno di rafforzare e condividere a livello internazionale le culture della diaspora italiana e gli studi attinenti. Durante il convegno si potranno enucleare ed esplorare i tratti distintivi della migrazione italiana, riuscendo ad approfondire come l’identità italiana attraversi le generazioni nei vari contesti diasporici. Il tutto in vista di una sfida che si intende raccogliere: quella di pensare l’italianità in prospettiva futura.

Le comunicazioni che saranno presentate al convegno di Melbourne saranno tenute da studiosi, studenti e addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo. Oltre alle sessioni specialistiche, il convegno comprenderà anche molteplici occasioni di partecipazione comunitaria, come si confà al carattere democratico tradizionalmente insito nell’attività culturale del CO.AS.IT.

Melbourne, recentemente nominata per la sesta volta consecutiva la città più vivibile del mondo, è nota come la capitale culturale (e gastronomica) dell’Australia. Vivacissimo centro multiculturale di scambi culturali, intellettuali e sociali, Melbourne è una sede particolarmente adatta alla prima sessione del convegno anche grazie alla fortissima presenza degli italiani all’interno della cultura, delle istituzioni e della vita sociale della città. Lo stato di cui Melbourne è la capitale, il Victoria è infatti lo stato con la maggior percentuale di italiani in tutta l’Australia. Secondo i dati dell’ultimo censimento (2016), oltre un milione di australiani è di origine italiana. Gli italiani rappresentano adesso il quarto gruppo etnico più consistente del continente, dopo britannici, irlandesi e indiani.

Il CO.AS.IT. (Comitato Assistenza Italiani) di Melbourne, che ospiterà la prima sessione della conferenza, è un’organizzazione no-profit che da 50 anni offre agli italiani del Victoria una vasta gamma di servizi di assistenza sociale, oltre a una robusta attività di promozione della lingua e della cultura italiane. Il CO.AS.IT., di cui fa parte anche la Società Storica Italiana (1981) e il Museo Italiano (2010), si trova nel cuore di Carlton, la “Little Italy” di Melbourne.

Per ulteriori informazioni: www.diasporeitaliane.com

DIASPORE ITALIANE – ITALY IN MOVEMENT

Living Transcultural Spaces – Melbourne: 5-7 April 2018

Transnationalism and Questions of Identity – New York: 1-3 November 2018

Between Immigration and Historical Amnesia – Genova: 27-29 June 2019

Presented by:

CO.AS.IT. (Melbourne) • John D. Calandra Italian American Institute, Queens College/CUNY (New York) • Galata Museo del Mare (Genova)

OVERVIEW

This symposium is a collaboration between three diverse Italian migration organisations – a welfare and cultural agency, a tertiary institute and a museum – each deeply connected with the community, institutions and culture of a cosmopolitan city which is also iconic of the Italian migrant and diasporic experience. This symposium – the first international conference of its kind – brings together researchers and practitioners from Australia, the United States, Italy and other locations to explore the vicissitudes of Italians and Italian identity in the transcultural spaces defined by mobility.

Five contexts emerge as the main foci of study:

· Italian historic migration, with some 27 million emigrants between 1870 and 1970;

· Italian diasporic communities, with some 80 million people worldwide today;

· Italian colonial history, with some 500,000 settlers at its peak in 1940;

· Italy as a destination for migrants and refugees, from the 1980s onwards;

· The so-called new Italian emigration, from the turn of the century onwards.

A transnational approach to Italian Studies, as attempted in this multidisciplinary conference, will develop a multi-perspectival view of Italian cultural identity in movement within the relevant historical frameworks, and thus produce new thinking and a sharper understanding of the ways in which perceived differences are formed, acted on, and reacted to. In this way, this symposium aims to function as a model whose methodology and insights apply beyond the Italian case.

· What lessons can we draw from the study of Italian communities and culture(s) as they adapt, react and change across different migratory and diasporic experiences

· What defines italianità, or even italicità, within the diverse, hybrid contexts of global mobility?

· How do these studies help us question established notions and practices of multiculturalism, as we enter a new interethnic, inter-racial age, globally characterised by increasingly complex patterns of métissage and integration?

· What is the contribution of Italian migration and diaspora studies to the development of new theoretical and political frameworks that may foster interethnic cohesion and class solidarity, and counter the rising tide of racism triggered by the current economic crisis and geopolitical instability?

The convenors intend to publish the proceedings of the entire conference as a peer-reviewed book, and a selection of the best papers from each local chapter as special editions of prestigious peer-reviewed journals.

ORGANISING COMMITTEE:

Mr Ferdinando Colarossi, Manager, Co.As.It. Italian Language, Culture and Heritage Department, Melbourne. Dr Paolo Baracchi, Manager, Co.As.It. Cultural Programs, Melbourne. Professor Fred Gardaphè, Distinguished Professor of English and Italian American Studies at Queens College/CUNY and the John D. Calandra Italian American Institute. Professor Anthony Julian Tamburri, Dean of the John D. Calandra Italian American Institute, Queens College/CUNY and Distinguished Professor of European Languges and Literatures. Dottor Pierangelo Campodonico, Direttore dell’Istituzione Mu.MA – Musei del Mare e delle Migrazioni di Genova. Dottoressa Giovanna Rocchi, Conservatore Aggiunto del MEM – Padiglione Memoria e Migrazioni, Galata Museo del Mare.

THE CALL FOR PAPERS FOR THE MELBOURNE CONFERENCE IS NOW OPEN

SUBMISSION INFORMATION:

Abstract (250 words).

Short biography (100 words).

Due: 30 September 2017.

Submit to: melbourne@diasporeitaliane.com

Acceptances will be notified on 1 November 2017.

We invite abstracts for individual papers and panel sessions. Each presenter will have 20 minutes to present, followed by 10 minutes discussion.

LIVING TRANSCULTURAL SPACES – Melbourne: 5-7 April 2018

Living Transcultural Spaces, the inaugural chapter of the international conference Diaspore Italiane – Italy in Movement, will be held in Melbourne, nominated the most liveable city in the world for six consecutive years, and arguably Australia’s cultural capital. The unique multicultural society of Australia, with a significant Italian community now entering the third generation, is the backdrop of this discussion, which explores the notion of transcultural living as both a consolidated practice (in specific contexts) and a qualified ideal. Transcultural contexts show cultural identities in motion as they react, adapt and develop in reciprocal contact. The transcultural subjects who, within varying degrees of structural constraint, navigate, evaluate and negotiate different cultural options, emerge as the potentially rational agents of these changes. In parallel, cultural identities emerge as historical constructs, this-worldly products of the human imagination.

· How do these ideas of identities in motion compare with traditional ways of understanding cultural identities as fixed essences, typically anchored to metaphysical notions such as blood, the land, or the divinity?

· Can the ‘third space’ of transcultural negotiation inhabited by migration, diaspora and colonial studies be construed as a privileged space of reason, in the Enlightenment sense of the word?

· Are migration, diaspora and colonial studies paradigmatic of new emancipatory discourses and practices for the 21st century?

ANTICIPATED STREAMS

Anticipated streams include but are not limited to:

· Migration, Mobility, Transnationalism and Diaspora Studies; Identity and the Second and Third Generations; Literary studies; Arts (film, visual arts, music, performing, design etc); Media; Pedagogy: Teaching of Italian Language and Culture; Linguistics; Politics; Religion; Business, Entrepreneurship and Professions; Colonialism and Settler-Colonial Relations of Power; Race, Gender, Sexualities and Disabilities; New Materialisms; Multicultural and Migration Museums; Italian Migrants and Migration Heritage.

KEYNOTE SPEAKERS

· Professor Loretta Baldassar, Anthropology and Sociology, University of Western Australia.

· Professor Enzo Colombo, Professore Ordinario in Sociologia dei processi culturali e comunicativi, Dipartimento di Scienze sociali e politiche, Università degli studi di Milano.

· Professor Joseph Lo Bianco, Chair, Language and Literacy Education, Melbourne Graduate School of Education, University of Melbourne.

· Professor Joseph Pugliese, Research Director, Department of Media, Music, Communication and Cultural Studies, Macquarie University.

· Professor Anthony Julian Tamburri, Dean of the John D. Calandra Italian American Institute, Queens College/CUNY and Distinguished Professor of European Languages and Literatures.

· Professor Rita Wilson, School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics, Monash University; Academic Co-Director, Monash-Warwick Migration, Identity and Translation Network.

SCIENTIFIC COMMITTEE

Professor Loretta Baldassar, Anthropology and Sociology, University of Western Australia. Dr Simone Battiston, Cassamarca Senior Lecturer of Italian Studies and History, Swinburne University of Technology. Dr Alexandra Dellios, Lecturer, Centre for Heritage and Museum Studies, Australian National University. Professor Fred Gardaphè, Distinguished Professor of English and Italian American Studies, Queens College/CUNY and John D. Calandra Italian American Institute. Dr Javier Grossutti, Adjunct Research Fellow, Swinburne University of Technology. Associate Professor John Kinder, Italian Studies, University of Western Australia. Professor Joseph Lo Bianco, Chair, Language and Literacy Education, Melbourne Graduate School of Education, University of Melbourne. Dr Maria Pallotta-Chiarolli, Senior Lecturer in Social Diversity in Health and Education, School of Health and Social Development, Deakin University. Associate Professor Antonia Rubino, Department of Italian Studies, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Sydney. Professor Matteo Sanfilippo, Full Professor of Modern History at the Dipartimento di Scienze Umane e della Comunicazione of the Università degli studi della Tuscia, Director of Fondazione Centro Studi Emigrazione, Rome. Associate Professor Susanna Scarparo, Associate Professor, School of Literatures, Languages, Cultures and Linguistics, Faculty of Arts, Monash University. Professor Anthony Julian Tamburri, Dean, and Distinguished Professor of European Languages and Literatures, Queens College/CUNY and John D. Calandra Italian American Institute. Professor Maddalena Tirabassi, Director, Centro AltreItalie sulle Migrazioni Italiane, Torino, Globus et Locus, Milano. Professor Rita Wilson, School of Languages, Literatures, Cultures and Linguistics, Monash University; Academic Co-Director, Monash-Warwick Migration, Identity and Translation Network. Professor Andrea Witcomb, Cultural Heritage and Museum Studies, Faculty of Arts and Education, Department of School of Humanities and Social Sciences, Arts and Education; Deputy Director (Governance) Alfred Deakin Institute for Citizenship and Globalisation, Deakin University.