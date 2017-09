Fabrizio Quarto, sindaco di Massafra, eletto nel Direttivo ANCI

Nessuna novita' per questo articolo





(N.B.) Il sindaco di Massafra, Fabrizio Quarto, è stato eletto nel direttivo dell’ANCI. Lunedì mattina, 18 settembre, in Bari, l’assemblea congressuale regionale dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani ha proceduto alla elezione del Presidente e del Consiglio Regionale. Al termine dei lavori è stato acclamato presidente regionale il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, mentre il sindaco Fabrizio Quarto è stato eletto nel Direttivo ANCI Puglia. Il sindaco Quarto ha sottolineato che questo risultato è un ulteriore passo sulla strada della cooperazione e sulla formazione di una rete tra comuni che sta dando buoni frutti come i progetti Mibact “Terra delle Gravine tra sharing economy e turismo esperenziale” e “Interventi per la tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina”.

Nella foto il sindaco Fabrizio Quarto e il sindaco di Polignano, Domenico Vitto, eletto presidente regionale ANCI.