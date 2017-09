CNN Style celebra la Milano Fashion Week con uno speciale dedicato a Domenico Dolce e Stefano Gabbana

A pochi giorni dall’inizio dell’evento più atteso della stagione, il canale della CNN International omaggia gli stilisti con un’intervista esclusiva realizzata nella splendida Palermo in occasione della sfilata Alta Moda

In occasione della sfilata Alta Moda, svoltasi nella capitale siciliana a luglio, Derek Blasberg - giornalista e presentatore di CNN Style - ha incontrato gli stilisti italiani Domenico Dolce e Stefano Gabbana. Un’intervista autentica che è diventata un episodio del documentario intitolato CNN Style Italy - da oggi online su ccn.com e on air sul canale televisivo - dedicato all’influenza dell’eredità italiana nell’arte e nella moda.

Per la sfilata gli stilisti hanno studiato nel dettaglio la Cattedrale di Monreale traendo ispirazione dall’immaginario religioso del XII secolo e dai mosaici d’oro interni del periodo bizantino. Stefano Gabbana ha raccontato: “Ciò è molto importante per mostrare alle persone cosa rappresenta Palermo, chi siamo noi e perché abbiamo preso ispirazione da Palermo”.

Durante l’incontro Domenico Dolce, cresciuto in un paesino vicino alla capoluogo siciliano, spiega l’importanza di accogliere i suoi ospiti in questo luogo. “Tornare a Palermo per me è un’occasione molto speciale … la nostra cultura è Italiana e amiamo l’Italia. Amiamo la Dolce Vita. Amiamo Capri. Amiamo Firenze e Venezia”; Stefano Gabbana ha aggiunto: “Siamo fortunati, l’Italia è ricca di cose belle!”

Gli stilisti hanno impiegato più di sei mesi per cercare la città fonte di ispirazione per la collezione. Per i 300 ospiti l’invito è stata un’opportunità per immergersi completamente nell’immaginario dei loro stilisti preferiti.

Valerie von Sobel, ospite della sfilata ha commentato: “E’ un’opera d’arte. Tu stai investendo in arte. Non è solo abbigliamento. Ho una nicchia a casa dove ho esposto un abito da sera perché i vestiti li tratto come gioielli.”

Ogni indumento creato per la collezione Alta Moda è unico e prima lo ordini e prima lo ottieni. Molti clienti fanno le loro richieste via sms per comprare i capi mentre le modelle stanno sfilando in passerella per assicurarsi il loro tanto desiderato capolavoro. La collezione è stata molto richiesta tanto che - alla fine della sfilata - di 116 capi ne sono rimasti solo 12 invenduti.

Domenico Dolce ha aggiunto: “Penso che il fashion sia una delle più importanti espressioni di bellezza al mondo. Noi lavoriamo con il meglio, migliori fabbriche, migliori persone, migliori modelle, bellezza bellezza bellezza bellezza.”

L’episodio di CNN Style Italy sarà in onda sul canale televisivo il 23 e il 30 settembre alle ore 04.30

