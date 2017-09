Poesie tra descrizione e narrazione nel volumetto “Solo l’uomo” (Ladolfi Editore) del poeta e critico d’arte Andrea Italiano

Nino Bellinvia



Nello scorso luglio a Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito della XXI edizione de “I Giorni della Divulgazione della Cultura”, abbiamo avuto modo di ascoltare versi di diversi poeti presentati con la sua consueta bravura da Giuseppe Messina, presidente del locale Movimento per la Divulgazione Culturale.

Uno dei poeti presentati è stato il giovane, critico d’arte e scrittore, Andrea Italiano che ha letto, facendosi anche apprezzare per la sua intelligente ironia, alcune delle sue incisive poesie senza punteggiatura, tra descrizione e narrazione, contenute nel volumetto "Solo l’uomo” (Giuliano Ladolfi Editore, 2016, Collana “Perle” diretta da Roberto Carnero). Poesie che fanno riflettere, tra l’altro, sul periodo giovanile vissuto dall’autore e sulla condizione giovanile odierna.

Una dopo l’altra si leggono con un crescente interesse le poesie “Piove da un’ora” (... mi sono messo alla finestra / piove in diagonale / il vento spinge la pioggia così...), “Florin lavora con me” (... è rumeno più piccolo di me / ha due figlie Alessio e Sonia / la moglie Adriana la incontro ogni mattina / mentre va a lavoro...), “Lo scherzo alla maestra” (.... lei scriveva noi cancellavamo / com’è vana la vita / avrà pensato alla centesima volta...), “Abbiamo tutti un coltello nella pancia” (... e sale nella carne la carne ferita...), “Anche togliere una virgola” (... una via anziché un’altra / questione di centimetri...), “Ho fatto anch’Io a botte con Dio” (... stamattina per strada / una squallida rissa da bar...), “Come Ulisse ha cominciato la casa” (... ma quanto è difficile fare casa / saranno tre mesi che giro attorno...), “Prima che sul volto” (... nel corpo / i segni cadono sulle cose...), “A fine Febbraio” (... fummo al McDonald di via delle Muratte / quasi sul far della notte /... solo un barbone olandese con noi...), “Lui non crede al fratello alla lotta all’amico” (... lui crede che solo un cane fedele è un cane salvo...), “Le parole ormai” (... nessuna traccia incidono più...), “Conosco gli uomini” (... nel cuore della necessità...), “Quale stagione mi sfila adesso davanti?” (... ottava decima tredicesima / tutte immagini di processo supplizio morte / di un Dio in lacrime di sangue...), “Laura è un pugile” (... sta sul ring come una farfalla / sembra che i colpi non arrivino...), “Ora entrate voi” (... a luce spenta / fate il vostro lavoro...), “Ho scoperto che” (... anche l’anima dei bambini / non è leggera...) e “Dolcemente ucciditi” (... padre / ...fallo come è giusto che sia / ci hai messo al mondo ora facci spazio......). Lo stesso Editore Ladolfi ha pubblicato nel 2011 “Guerra alla tonnara”, la prima raccolta poetica di Andrea Italiano che in seguito si particolarmente dedicato alla saggistica d’arte. Da leggere le sue opere (edite da Giambra Editore di Terme Vigliatore) “Caravaggio in Sicilia. L’ultima rivoluzione”, “Novara d’Arte”, “Le Varette di Barcellona Pozzo di Gotto”, “L’Arte con i miei occhi”. Possiamo dire che da sempre si occupa di eventi culturali. Usa la sua parola anche come provocazione e, molti, ascoltandolo, restano avvinti dal suo talento. Un critico che sa veramente quello che dice e che sa avvicinare il pubblico nella valutazione e interpretazione delle opere. Attività che nel suo studio svolge con il sottofondo di musiche di Ludwig van Beethoven. Apprezzate sue recensioni nelle Esposizioni nazionali d’Arte Artisti e per il Museo Epicentro Arte contemporanea su mattonelle. Fra l’altro scrive per Kalos. Complimenti ad Andrea Italiano da Giuseppe Messina, conduttore e ideatore della serata (ovunque noto per la sua molteplice attività artistica: scrittore, pittore, scultore, poeta, musicista, attore, produttore, regista...) e da tutti i presenti, tra i quali anche Giuseppe Giunta che è stato vice presidente della Pro Loco “Alessandro Manganaro” nel periodo 2013-maggio 2017 in cui Italiano è stato presidente (per la stessa Pro Loco adesso hanno rispettivamente la delega all’Arte e alla Letteratura). Per contatti.

Nella foto Andrea Italiano e la copertina del suo libretto “Solo l’uomo”.