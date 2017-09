SALVINI A 24 MATTINO: BOSSI HA UNA VISIONE DELLA LEGA DIVERSA DA QUELLA DI MILIONI DI ITALIANI - SI’ AL MAGGIORITARIO - LA BUONA SCUOLA STA DISTRUGGENDO IL NOSTRO SISTEMA EDUCATIVO UNA DELLE PRIME LEGGI CHE CAMBIEREMO

“Bossi ha detto che racconto balle, che tradisco il nord, che non capisco un accidente, che bisogna allearsi per sempre, per tutta la vita, con Berlusconi, che non devo occuparmi di quello che succede da Roma in giù, che l’Europa non si tocca. Ha una visione diversa della Lega che milioni di italiani stanno seguendo”. Sono le parole di Matteo Salvini, segretario della Lega, intervistato a 24Mattino su Radio 24 da Luca Telese e Oscar Giannino. “Se andrà via (Bossi n.d.r.) le dispiace?”, chiede poi Telese e Salvini risponde. “Certo che mi dispiace, però evidentemente qualche errore in passato è stato commesso e limitare la propria azione politica alla mia Milano, a Verona o a Cuneo non ha senso. L’Italia dà una risposta se rilancia le infrastrutture del sud, i porti del sud, le aziende del sud non possono competere con il resto del mondo se per trasportare le loro merci pagano il doppio, se l’energia la pagano il doppio. Io cosa dico? Sono leader della Lega me ne frego di quello che succede in Abruzzo o in Puglia? Siamo seri"

Matteo Salvini, segretario della Lega, intervistato stamattina da Luca Telese e Oscar Giannino nella trasmissione 24 Mattino su Radio24, alla domanda di Giannino “se, come alcuni dicono, Renzi si rifà vivo tra poco dicendo riparliamo maggioritario, Rosatellum, la Lega da sola, senza Berlusconi, dice sì o dice no?” ha risposto “Sì”.



“Non è con i bonus, i regali, gli assumifici o la buona scuola che si rilancia il paese. Il paese ha bisogno di merito, la buona scuola sta distruggendo il nostro sistema educativo scolastico ed è una della prime leggi che cambieremo”. A dirlo è Matteo Salvini, segretario della Lega, intervenuto stamattina nella trasmissione di Radio 24, 24 Mattino condotta da Luca Telese e Oscar Giannino.