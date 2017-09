Canti Gregoriani tra le antiche vestigia normanne

Museo Statale di Mileto

Mileto (Vibo Valentia)

Sabato 23 settembre 2017 – Ore 19.00

Sabato 23 settembre 2017, alle ore 19.00, nel suggestivo scenario del cortile del Museo Statale di Mileto, si terrà Canti Gregoriani tra le antiche vestigia normanne, atteso concerto del prestigioso Coro Polifonico “Gregorianum” Mileto.

Nato nell’Ottobre del 1989 il coro si è esibito in concerti di notevole livello artistico e in rassegne regionali e nazionali. Ha dato apporto con la sua presenza a riti sacri tenutesi nella cattedrale di Mileto e in altre chiese della Calabria. Ha, altresì, partecipato alla Solenne celebrazione presieduta da S. Santità Giovanni Paolo II il 18 maggio del 2000 in occasione del suo 80° genetliaco e del grande Giubileo dei Presbiteri del 2000. Il 21 agosto 1994 è stato insignito del premio “Città di Mileto”. Il suo repertorio spazia dal gregoriano alla polifonia antica e moderna e alla musica profana.

Questo, di seguito indicato, il programma che presenterà nel Museo Statale di Mileto, diretto da Faustino Nigrelli.

SALVE MATER:POLIFONIA E GREGORIANO

AVE MARIA: GREGORIANO

AVE MARIA: M° LORENZO PEROSI

BENEDICIAMO IL SIGNORE: M° ANTONINO MAUGERI

SIGNORE DELLE CIME: M° BEPI DE MARZI

U IADDUZZU: P. BERNARDO MODARO

MADONNINA DEL MARE: Elab. M° DIEGO VENTURA

ROCK MY SOUL:NEGRO SPIRITUAL

TE DEUM: M° ENRICO BUONDONNO

CALABRISELLA: Elab. M° DIEGO VENTURA

L'iniziativa è indetta nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio, promosse dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo.

Il Museo Statale di Mileto afferisce al Polo Museale della Calabria diretto da Angela Acordon.

