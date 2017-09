Teatro Ragazzi, tre domeniche di festa a Giulianova per i 10 anni di laboratori agli Istituti Castorani/De Amicis



Spettacoli teatrali, giochi e laboratori con la Compagnia dei Merli Bianchi. Primo appuntamento il 24 settembre

GIULIANOVA – La Compagnia dei Merli Bianchi festeggia 10 anni di laboratori teatrali e attività educative in collaborazione con gli Istituti Riuniti Castorani/De Amicis di Giulianova. Tre in tutto le giornate della “Festa in Testa” organizzata dalla compagnia teatrale che fin dall'inizio della collaborazione promuove corsi di teatro, eventi, spettacoli e laboratori artistici, destinati sia agli ospiti del Castorani che alla cittadinanza.

Il primo appuntamento è domenica 24 settembre negli spazi della scuola De Amicis in via Cavour 4 (dietro la sede del Municipio). A partire dalle 16.30 gli artisti dei “Merli Bianchi” accoglieranno i piccoli “ospiti” e le loro famiglie con giochi teatrali, spettacoli d’animazione e laboratori educativi. Seguirà la presentazione dell’edizione 2017/2018 dei laboratori di teatro e lettura creativa con la raccolta delle nuove iscrizioni.

La “Festa in Testa” continuerà la settimana successiva, domenica 1° ottobre alle 16.30, con la messa in scena di “Nonni”, spettacolo prodotto dalla Compagnia e che racconta il toccante e speciale legame tra nonni e nipoti. Qui l'invito è esteso ai nonni accompagnati dai loro nipotini. Domenica 8 ottobre, sempre alle 16.30, la Festa si chiuderà con la nuova produzione dei Merli Bianchi: lo spettacolo per ragazzi “Alberi, Alberi, Alberi”, una vera e propria favola sul rapporto tra uomo e natura.

Durante gli incontri la direzione artistica della Compagnia dei Merli Bianchi sarà a disposizione per ulteriori informazioni sulle attività teatrali e gli altri laboratori per ragazzi e adulti organizzati sul territorio abruzzese (Giulianova, Teramo e Pescara) che riprenderanno, come di consueto, la prima settimana di ottobre. Media partner L & L Comunicazione. Per informazioni contattate l'associazione al 3406072621 o scrivere a info@compagniadeimerlibianchi.it