Softball: la finale ISL 2017 è fra Poderi Dal Nespoli Forlì e MKF Bollate - resoconto ultimo turno semifinale

La formula del doppio girone di semifinale ha voluto regalare alla Italian Softball League un finale al cardiopalmo, mettendo di fronte, da una parte e dall’altra, proprio le dirette concorrenti per l’accesso alla serie per il titolo, le quali, dal canto loro, hanno onorato l’impegno mettendo in scena doppi incontri decisi all’ultimo strike.

A Poderi del Nespoli Forlì e MKF Bollate servivano doppiette per evitare calcoli e recuperi, e così è stato per le lombarde, ma ai verdetti si è comunque arrivati attraverso mille emozioni, fantastiche prestazioni delle lanciatrici e fuoricampo spesso decisivi.

Il Forlì torna a giocarsi il titolo scucendolo dalle casacche proprio di chi l’aveva sconfitto nelle ultime 2 finali. Quella con lo Specchiasol Bussolengo è stata una doppia sfida che rimarrà a lungo nella memoria degli appassionati e dei protagonisti: perfettamente appaiate le squadre in classifica, vincenti le venete in gara1 per 4-1, le romagnole ottengono essenzialmente l’accesso alla serie tricolore grazie al fuoricampo di Amanda Chidester, unico punto ottenuto nella prima partita, e alla prova da incorniciare in gara2 di Ilaria Cacciamani, la quale in pedana tiene a zero per tutte e 7 le riprese il temibile lineup di Enrico Obletter e nel box batte a casa, nell’ultima occasione, i 2 punti necessari per il 4-0 ed eliminare le veronesi.

Bollate conquista le series dopo 3 anni d’assenza con un doppio successo in casa del Saronno, vincendo largamente 9-0, ma solo sul finale, la seconda partita dopo che gara1 era stata decisa da un solo-homer al sesto di Giorgia Perricelli, per il 2-1.

RESOCONTO COMPLETO

Risultati e classifiche terzo turno semifinale

Girone C

Tecnolaser Europa Pianoro-Metalco Thunders Castellana 3-1; 8-9

Saronno-MKF Bollate 1-2; 09

Classifica: MKF Bollate (5 vinte-0 perse) 1.000; Tecnolaser Europa Pianoro, Saronno (2-3) .400; Met

Alco Thunders Castellana (1-4) .200

Girone D

Caronno-Kampo Labadini Collecchio 1-3 (9°); 2-1 (6°)

Poderi Dal Nespoli Forlì-Specchiasol Bussolengo 1-4; 4-0

Classifica: Poderi Dal Nespoli Forlì, Specchiasol Bussolengo (5-1) .833; Kampo Labadini Collecchio, Caronno (1-5) .167

Italian Softball Series 2017

23/09 Gara1 h 18:00-Gara2 dopo 30’ dalla fine di Gara1: Poderi Dal Nespoli Forlì-MKF Bollate

30/09 Gara3 h 18:00-Gara4 (se necessaria) dopo 30’ dalla fine di Gara3: MKF Bollate-Poderi Dal Nespoli Forlì

01/10 Gara5 se necessaria h 11:00: MKF Bollate-Poderi Dal Nespoli Forlì