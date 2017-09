Ascoli Piceno, attesa per la 38^ edizione del Festival Nuovi Spazi Musicali

ASCOLI PICENO – Grande attesa per il Festival di musica contemporanea “Nuovi Spazi Musicali”, diretto dalla compositrice Ada Gentile, giunto alla sua 38^ edizione. Si terrà dal 10 al 20 ottobre presso il foyer del Teatro Ventidio Basso della bella città marchigiana. E’ un’edizione del Festival che, a causa dei disastrosi eventi sismici che hanno colpito la regione, si presenta in forma ridotta con solo quattro concerti di altissimo livello, affidati ad esecutori italiani, croati e cubani.

Anche quest’anno viene offerto, come sempre, un panorama vasto ed aggiornatissimo della produzione contemporanea nel mondo, con opere commissionate per l’occasione o in Prima esecuzione italiana. Tutti i concerti saranno mandati in onda da Radio Cemat e proposti alla Radio italiana (Radio3 Rai) che negli anni scorsi è stata sempre interessata alla programmazione del Festival.

Nel concerto di apertura, il 10 ottobre alle 20:30, verranno eseguite due “operine tascabili” commissionate ai compositori Roberta Vacca e Biagio Putignano, che hanno utilizzato testi rispettivamente di Luca Capannolo e Paolo Peretti. All’esecuzione Sabrina Gentili (pianoforte), Gianluca Ciavatta (polistrumentista), Riccardo Sanna (fisarmonica), Luca Ventura (percussioni), Annalisa Di Cicco (soprano), Stefano Stella (basso), Pamela Olivieri (voce recitante). Si tratta di due operine buffe che si avvarranno di interpreti già apprezzati nelle precedenti edizioni del Festival.

Il secondo concerto, in programma il 13 ottobre, vedrà impegnati due solisti: il violinista Marco Serino ed il violoncellista Gianluca Giganti che proporranno all’ascolto opere in prima assoluta di Giovanni Sollima e Lucio Amanti, insieme ad altre di Ravel, Bartòk, Ligeti e Piazzolla. L’attore Valerio Cappelli leggerà alcune lettere scritte da Aldo Moro alla moglie.

Il terzo appuntamento, il 17 ottobre, vedrà in scena un insolito ensemble, il “Quartetto di chitarre APEIRON”, formato da due eccellenti chitarristi croati e due italiani, che proporrà un programma di “Musiche senza frontiere”, con brani di compositori brasiliani, spagnoli, inglesi, cubani, francesi ed italiani, tra cui un’opera in Prima assoluta di Alessandra Ciccaglioni.

La rassegna si concluderà il 20 ottobre con il concerto “Voci nuove dal mondo”, affidato ad un eccezionale pianista cubano, Marcos Madrigal, che eseguirà brani in Prima assoluta di Fabio Cifariello Ciardi e Stefano Cucci, in prima italiana dei cubani Yalil Guerra, Guido Lopez Gavilan, Aldo Lopez Gavilan e Lecuona, oltre a brani di Prokofiev.

Sono in programma anche tre “Guide all’ascolto” dei concerti che si terranno il 9 ed il 16 ed il 19 ottobre, alle ore 17:30, nell’Aula Magna dell’Istituto Musicale “Gaspare Spontini”, con la partecipazione di compositori ed interpreti introdotti dalla prof. Maria Puca.

La compositrice Ada Gentile, cui si deve l’organizzazione e la direzione artistica del Festival sin dalla prima edizione, è soddisfatta, nonostante le difficoltà incontrate: “Ringrazio il Sindaco di Ascoli Piceno, Guido Castelli, la Regione Marche e i pochi ma lungimiranti sponsor che ci hanno dato la possibilità di continuare ad offrire al pubblico una rassegna di altissimo livello e con tante interessanti novità. Ci saranno due operine divertenti - aggiunge Ada Gentile - che si avvarranno di testi scritti per l’occasione da Luca Capannolo e Paolo Peretti. Poi due concerti con un inusuale quartetto di chitarre (“Apeiron”, per metà italiano e per metà croato) ed un duo violino-violoncello formato da eccellenti solisti e la chiusura affidata ad un eccezionale pianista cubano con opere di autori cubani e di altri Paesi. Anche quest’anno abbiamo il patrocinio del Ministero degli Affari Esteri e la registrazione di tutti i concerti da parte di Radio Cemat, una web radio che copre ben 23 Paesi, con un’audience di oltre 400.000 ascoltatori”.