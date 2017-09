G7: Innovation7 | Intelligenza Artificiale, Big Data e futuro del lavoro

Innovation7@G7

Una conversazione sulle opportunità offerte dall’innovazione digitale.

Intelligenza Artificiale, Big Data e futuro del lavoro al centro dell’Innovation 7 (I-7), l’engagement group presentato lo scorso maggio durante il G7 di Taormina.

teamdigitale.governo.it/en/i7.html

The I-7 Innovators and Focal Points Twitter List

IMMAGINI, SOCIAL e altri materiali relativi alla notizia sono disponibili a questo LINK

( here the press release in English )



L’I-7 Innovators’ Strategic Advisory Board on People-Centered Innovation è l’engagement group lanciato lo scorso maggio durante il G7 di Taormina. Il gruppo ha l’obiettivo di guidare la comprensione delle sfide della trasformazione digitale.

La creazione di questo gruppo è un esperimento proposto dalla Presidenza italiana del G7 con l’obiettivo di fare luce sulle molteplici sfide che l’innovazione sta facendo emergere e che non possono essere affrontate solo a livello nazionale. I Paesi e l’Unione Europea hanno selezionato il proprio gruppo di esperti .

“Diventando ‘utente modello’, i Governi possono cogliere le nuove ed emergenti opportunità offerte dall’innovazione digitale con un impatto positivo non soltanto sul benessere dei cittadini ma anche sull'intero ecosistema dell'innovazione” - ha dichiarato il Focal Point italiano, Diego Piacentini, Commissario Straordinario per l’attuazione dell’Agenda Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Gli innovatori dell’I-7 porranno all’attenzione dei Governi il divario tra l'attuale potenziale dei progressi tecnologici e l'effettiva adozione da parte delle istituzioni.

Il meeting sarà suddiviso in tre sessioni:

Sessione parallela 1. Intelligenza Artificiale. Come può l’IA aiutare i Governi a prendere decisioni migliori, introdurre politiche più efficaci e fornire servizi più efficienti?

Sessione parallela 2. Big Data: dalla regolamentazione al management attivo.Come può un approccio più proattivo ai Big Data rendere un Paese più “smart”?

Sessione parallela 3. La natura mutevole della società: il futuro del lavoro.Come può l’innovazione aiutare ad affrontare gli attuali e prossimi cambiamenti sociali e demografici?

Innovatori e Focal Point

Italia: Vittoria Colizza , Thomas Ermacora , Eric Ezechieli , Raffaella Rumiati , Riccardo Sabatini . Focal Point: Diego Piacentini

Canada: Leslie L. Cheung , Ann Makosinski , Melissa Sariffodeen , Angela Tran Kingyens , Ilse Treurnicht . Focal Point: Mike P. Moffatt

Francia: Rand Hindi , Juliette Mattioli , David Sadek , Milie Taing , Claudio Vandi . Focal Point: Hugues De Franclieu

Germania: Walter Ganz , Antonio Krüger , Jan Michael Mrosik . Focal Point: Gesa Miehe-Nordmeyer

Giappone: Shoi Egawa , Hiroshi Mano , Hiroshi Maruyama , Hironobu Yoshikawa . Focal Point: Yuko Harayama

Regno Unito: Iain Bell , Francine Bennett , Rob Bishop , Helen Margetts , Jerome Pesenti . Focal Point: Mark Walport

Stati Uniti: Tucker Balch , Kirk Borne , Jeff Carter , Dyan Gibbens , Ted Ullyot .Focal Point: Michael Kratsios

Unione Europea: Pia Erkinheimo , Ela Madej , Michela Magas , José Maria Rego , Kristina Tsvetanova . Focal Point: Piero Venturi

L'esito dell’incontro, il "Chair’s Summary", sarà presentato ufficialmente da Diego Piacentini e Mike Moffat , Focal Point del Canada - prossimo Paese ospite del G7 - alla sessione di chiusura della ICT and Industry Multistakeholder Conference e all’apertura della sessione ministeriale Industria/ICT: focus sull’Industria 4.0 .