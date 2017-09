BIOTESTAMENTO, GIORNATA DECISIVA

Mina Welby (Ass.Coscioni) incontra i Senatori fuori dal Senato: “E’ l’ora della responsabilità”

Il Presidente di Associazione Luca Coscioni si trova all'ingresso del Senato per rivolgersi personalmente ai Senatori, anche quelli contrari alla legge sul Biotestamento, per chiedere che non ci siano nuovi rinvii. Oggi prevista la riunione per decidere il calendario.

Non abbiamo tempo per aspettare ancora, in particolare non hanno tempo le persone malate o anziane – dichiara Mina Welby, presidente Associaizone Luca Coscioni - E' ora che ciascun senatore si assuma le proprie responsabilità, a favore o contro la legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. Spero che la Presidente De Biasi decida di compiere l'unico atto in grado di sbloccare la situazione: inviare il testo direttamente all'aula. Poi, ciascuno deciderà liberamente, a favore o contro, e ne risponderà ai cittadini.